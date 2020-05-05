Google Drive iOS版更新加入Face ID及Touch ID生物認證保安功能

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【Google Drive iOS App更新 Touch ID及Face ID保安】如果你是位注重私隱和手機資料保安的打工仔，本身又係iPhone用家，iOS版Google Drive近期的功能更新「隱私保護畫面」應該會幫到你。

Google Drive雲端硬碟iOS App版（版本4.2020.18204）今日（5月5日）開放升級。用家可透過iPhone、iPad上的Face ID或Touch ID（因機種型號而異）作為個人身份認證，替雲端硬碟內之文件檔案增加多一重安全保障，提升保安級別（點擊放大圖片細睇詳情）：

由上面兩圖可見，新版本引入新功能「隱私保護畫面」（Privacy Screen），讓用家透過手機密碼、Face ID面部識別或Touch ID指紋識別保護機密檔案。即睇簡單設定方法（點擊放大圖片細睇詳情）：

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但要注意，「隱私保護畫面」並非萬能。Google表示此功能可能無法為「通知」、「某些Siri功能」、「透過『檔案』應用程式共用的檔案」、「透過『照片』應用程式共用的相片」和「其他系統功能」提供安全防護，並提醒用家，其他人仍可以透過瀏覽器或其他App取得共用資料。

「隱私保護畫面」目前亦不能限制用於Google Drive中某個資料夾或檔案，一啟用便覆蓋整個App。

資料來源：AppleInsider9to5MacThe VergeDigital Trends

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