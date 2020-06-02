選民登記｜2.7萬選民資料未入臨時登記冊 教你24/6前查有否被DQ

【選民登記冊2020】新一輪選民登記上月截止，今日（6月1日）發表臨時選民登記冊及取消登記名單。如想在2020年9月舉行的立法會選舉中投票，記得在6月24日前查閱是否有自己登記資料。如未有載入，就要留意內文的上訴方法了。

2020年地方選區臨時選民登記冊載有約4,455,300名選民，較去年淨增加約322,400人，包括約401,900名新登記選民。選舉事務處另收到約1,051,200個已登記地方選區選民更新資料申請。

指定人士即日至6月24日，可查閱2020年臨時選民登記冊及取消登記名單。市民亦可登入「選民資料網上查閱系統」查閱最新登記資料，以及查看是否被載入取消登記名單內。

↓↓↓ 網上查閱選民登記資料步驟 ↓↓↓

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選民資料網上查閱系統：按此

亦可在辦公時間內致電選舉事務處熱線（2891 1001）查詢。如有疑問，須於6月25日或之前通知選舉事務處。

選民登記冊無名怎麼辦？

如已申請登記為選民，但未能在選民登記冊內找到自己姓名，或發現資料有誤，可憑以下途徑申索：

詳情：按此

2.7萬選民資料未載入臨時登記冊

不過選舉事務處提到，由於在法定限期前幾天收到大量選民登記申請，需要時間核實等，約2.7萬名申請人提交的新登記或更改登記資料申請，或未能載列於臨時選民登記冊；如符合資格登記，會將資料納入2020年正式選民登記冊。

另外，若收到其他由選舉事務處發出但並非居於其住址人士的郵件，請將有關信件標註明「無此人」並經香港郵政退回，或將有關信件照片傳送至reoenq@reo.gov.hk待選舉事務處跟進。