颱風周日到？天文台：5成機會直吹香港　教你睇颱風強度、力場

【颱風鸚鵡】天文台今日（6月11日）中午發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓的低壓區會逐漸發展，更有4至5成機率直趨香港，預料本港星期日天氣轉壞有狂風驟雨。究竟今次風暴強度如何？其實可以透過天文台網頁及手機App看看端倪，而「力場」又會再次發功嗎？

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香港今日陽光普照，不過「平和」日子快要離去了。天文台中午發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓的低壓區會逐漸發展，其強度及隨後的路徑存在變數；按現時預測，該低壓區將於星期五晚進入南海北部，並在周末期間移近廣東沿岸。

（天文台）

（天文台九天天氣預報）

天文台預料，星期日本港天氣會轉壞，風勢頗大及有狂風驟雨，下周一及周二仍有驟雨。天文台會密切監察該低壓區發展及動向。

天文台並在Facebook發布該低氣壓「路徑概率預報圖」，可見它來勢洶洶，估計有4至5成機會直吹香港，大家記得留意天氣變化，做好防風準備！

路徑概率預報圖。（天文台）

「李氏力場」發功？原來真係有力場？

每次打風，不少人都會提到「李氏力場」。雖然只是坊間戲稱，但其實香港的確受「力場」保護，天文台就曾拍片拆解「李氏力場」真身，「元兇」就是它！

↓↓↓ 「李氏力場」真身 ↓↓↓

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但究竟今次風暴強度如何呢，以下方法大家可以試試。

教你睇颱風強度 兩大必備天氣App

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

↓↓↓ 查看熱帶氣旋路徑方法 ↓↓↓

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至於會否懸掛八號風球，天文台會參考由8個參考測風站組成的網絡錄得的風力資料，而當半數或以上測風站錄得或預料錄得的持續風速，達到每小時63至117公里，且風勢可能持續時，便會發出八號信號；三號信號則是每小時41至62公里。大家可從觀測到的颱風風力探知一二。

看完颱風強度，就要預測天氣變化了。以下兩個必備天氣App，掌握天氣變化就更容易。

「我的天文台」：

作為香港人，首先必備的當然是香港天文台研發的「我的天文台」App。這個App除了可以接收一般天氣、驟雨風暴警告外，還可以查看風暴預測路徑、分區天氣、降雨量，更有地球天氣，是居家旅行必備app。

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「Windy」：

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、路徑、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比天文台更詳細的是，只要把地圖放大並點擊你關心的位置，便可看到當個地點的溫度、風速、雨量及天氣預報。惟如果要接收到天氣警告通知，需要安裝天文台App。

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