【Facebook iOS Dark Mode夜間模式】自今個月初起逐步開放予全球用家，現在香港也用得。本文教你簡單3步於Facebook的iOS App版，以及網頁版啟用夜間模式Dark Mode。同場亦會教埋如何在WhatsApp、Instagram及Twitter的iOS App版及網頁版設定其深色主題。

不論是手機、平板電腦等智能裝置，還是一般電腦以至多款軟件用應用程式，越來越多採用夜間模式／Dark Mode／Night Mode／深色主題的介面例子。「黑底白字」據稱較為慳電，對流動裝置尤為有益。

亦有分析指螢幕在Dark Mode下較暗，不像以前白底模式下般光猛刺眼，對眼睛有保護作用。起碼《香港01》科技玩物記者轉用之後就返不到轉頭，因為實在睇得舒服。即睇Facebook iOS版如何設定：

👇👇👇Facebook iOS App+網頁版最強Dark Mode教學！點圖放大睇3步設定夜間模式👇👇👇

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WhatsApp同IG都比Facebook更早出現Dark Mode，稱為「深色主題」。但在iOS生態系統中，他們不能在App內設定深色背景，而需要在裝置設定內更改。不過網頁版就有點不同。即睇做法上有何分別：

👇👇👇WhatsApp & Instagram iOS App+網頁版最強Dark Mode教學！點圖放大睇4步設定夜間模式👇👇👇

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Twitter在香港都開始有人用，它的Dark Mode更有兩種，即睇點設定：

👇👇👇Twitter iOS App+網頁版最強Dark Mode教學！點圖放大睇4步設定夜間模式👇👇👇

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同場加映：Apple M1 Mac機最強選購攻略

在 11 月 11 日凌晨時份，Apple 如約正式發布了首枚 Apple Silicon 自家處理器 M1，以及首批採用此處理器的三部 Mac 機，他們分別是新版本的 Macbook Air、Macbook Pro 以及 Mac mini。



經過 Apple 的一番吹捧，相信不少 Fans 已經心動想要入手一部搭載 M1 處理器的 Mac，但是否應該購買、又應該選擇哪一部？以下就與大家剖析一下。

（香港01美術部製圖）

Apple M1 處理器 Mac 機即日開訂、全規格一覽

Apple 在發布會完結的同時，已經更新了 Apple Store 上的 Mac 機陣容，不論是 13 吋 Macbook Air 、13 吋 Macbook Pro 以及 Mac mini 的 M1 新版本，目前都已經可以訂購，並於 11 月 17 日付運。

值得留意的是，雖然 Apple 將 M1 處理器的運算力吹得天上有、地下無，但除了 Macbook Air 之外，其餘的 13 吋 Macbook Pro 及 Mac mini 則依然保留了 Intel Core i5 的舊版本供選購👇👇👇

選購 Apple M1 Mac 機前，應該問自己的 4 個問題。想了解自己啱不啱用？請瀏覽完整全文：Apple M1 Mac機選購｜3機型一文睇清 識買一定係買MacBook Air？