iPhone即變翻譯神器　打完中文一秒變外文　通訊軟件皆適用

撰文：T客邦
出版：更新：

想在iPhone上輸入外文訊息，卻不想切換翻譯App嗎？其實可以直接利用iPhone內建的「翻譯」功能，只要在輸入文字後選取內容，再點選「翻譯」，即可即時看到翻譯結果。

不僅支援多國語言，還能複製翻譯內容直接貼上，省下切換App的麻煩。此外，這個功能可以彈性應用在訊息、備忘錄、FB messenger等，以下以LINE為例。

步驟 1：在對話框中以中文輸入訊息後，選取整段文字。

步驟 2：於出現的功能選單中，找到「翻譯」。

步驟 3：此時會出現iPhone內建的翻譯工具及結果，在此可點選翻譯的語系。

步驟 4：於出現的選單中，找到想要翻譯的語系，此例為泰文。

步驟 5：回到步驟3的頁面，已有泰文翻譯，再點選下方的「以翻譯取代」。

步驟 6：回到對話視窗後，於輸入訊息框中已自動出現翻譯的內容。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】

iPhone
Apple
智能手機
Apple產品
教學貼士
T客邦