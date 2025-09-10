HUAWEI Pura 80港版安裝GMS超簡單　1分鐘裝好Google服務無難度

9月8日，正式在港接受預訂的HUAWEI Pura 80手機，擁有系列頂級功能如XMAGE影像技術、LTPO OLED螢幕同時，港版機型其亦像系列其他產品一樣，可快速安裝GMS工具爽玩Android內容，更符合港人用家習慣。



一分鐘簡單學會，快速在Pura 80爽玩Google內容：

想在HUAWEIPura 80安裝GMS元件方法簡單，啟動手機AppGallery應用程式市場，搜尋、下載及安裝microG Companion跟microG Serive程式。

按指示登入Google帳號後，再於AppGallery下載及安裝GBox程式，就可透過前者登入Google Play商店，安裝YouTube、Google Maps跟銀行工具等App。

詳細教學:

第一步（Mobile Magazine提供）

第二步（Mobile Magazine提供）

完成安裝後按指示登入Google帳戶，就完成整個安裝程序。

第三步（Mobile Magazine提供）

於港版Huawei AppGallery下載GBox。再在GBox內置Google Play商店或AppGallery上直接輸入APP的名稱，就可直接下載應用到手機內使用。

第四步（Mobile Magazine提供）

再自行下載Google App、Gmail、Chrome、Google Map、YouTube、Google Photo 及Google Drive等應用就可以使用到Google服務。

第五步（Mobile Magazine提供）

YouTube、Google Map語音輸入、Gmail都能正常使用。

第六步（Mobile Magazine提供）

就連Google Home、Google翻譯、Chrome書籤都可正常同步。

Mobile Magazine 短評：除經 GBox 內 Google Play 商店下載 App，部份 Google 程式如 Gmail 跟 Chrome 瀏覽器，可直接在 AppGallery 搜尋及安裝。



相關文章：全球手機銷量中國三巨頭 小米橫掃市場 華為竟被擠出榜外（點擊連接看全文）

+ 2

延伸閱讀：

輕巧機身下的極致細部捕捉力，HUAWEI Pura 80 上手試玩!

勁過上代？HONOR Magic8 Pro 爆料合集，呢個配置你收唔收貨？

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】