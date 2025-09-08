iPhone 17 Pro機身材質大轉變　棄鈦金屬選鋁合金只為這兩個原因

撰文：快科技
今年iPhone 17系列的一大變化，就是放棄了鈦合金材質，轉而「開倒車」回歸鋁合金。

名記馬克·古爾曼（Mark Gurman）撰文稱，蘋果之所以作出這一決定，自然有其核心原因。簡單來說，鋁合金主要有兩個關鍵優勢——輕和散熱。

iPhone 17 Pro系列（appltrack@X）
「2023年iPhone 15 Pro改用鈦金屬框架後，iPhone 17 Pro將回歸鋁製框架。鋁製框架更輕，散熱效率更高，對於習慣使用15 Pro或16 Pro的用戶來說，這將是一個不錯的改變。」

蘋果兩年前在iPhone 15 Pro中首次採用了鈦金屬材質，並將其作為一項高端功能，iPhone 16 Pro也延續了這一配置。但從用戶反饋來看，iPhone 15 Pro在某些情況下會出現過熱現象。「我自己也遇到過很多次這個問題，但從未將其歸咎於鈦金屬。」古爾曼說。

就重量而言，iPhone 17系列的一大賣點就是輕，iPhone 17 Air是有史以來最輕薄的iPhone，Pro系列的重量勢必也會進一步減輕。

此外，17 Pro Max今年配備了更大的電池，如果再使用鈦金屬，那就是「真板磚」了。

另外一個重要原因就是散熱。在Apple Intelligence時代（AI需要大量運算），這一點變得比以往任何時候都更加重要。iOS 26將推出20 多項新的Apple Intelligence功能。

與不鏽鋼和鈦相比，鋁具有最佳的導熱性（快科技提供）

不僅如此，iPhone 17系列的相機也有重要升級，這也會是一個發熱大戶。與不鏽鋼和鈦相比，鋁具有最佳的導熱性，在一些特定情況下，鋁的導熱性比鈦高出33倍。

所以，為什麼蘋果要用鋁代替鈦，答案就不言而喻了——更輕，更利於散熱，而且它的製造成本要低得多。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】

