買電腦別只知i7！認清CPU尾綴字母含義　3分鐘拆解型號玄機

不管買筆記本還是台式機，我們都避不開AMD和英特爾（Intel）這兩大處理器巨頭。對於普通消費者來說，CPU的命名數字已經夠繁瑣了，但命名裏還有各種各樣的尾綴，今天咱們就來聊聊CPU尾綴的含義。



在深入探討尾綴含義之前，有必要先了解AMD和英特爾處理器的基本命名結構。兩家公司的命名邏輯有相似之處，但又各具特色。一個典型的處理器型號通常由品牌標識、性能等級、代數標識、SKU編號和尾綴字母五部分組成。

CPU的尾綴有什麼含義呢？（christian-wiediger@Unsplash）

以AMD Ryzen7 5800X和英特爾酷睿i7-14700K為例，「Ryzen7」和「酷睿i7」代表性能等級，「5」和「14」表示代數，「800」和「700」是SKU編號，而「X」和「K」則是我們今天要重點聊的尾綴字母。

一般來說，CPU型號中的尾綴字母會指示CPU是否鎖倍頻（是否支持超頻），在同代產品中的功耗水平，是否集成顯卡，針對平台等等，通過看CPU型號的尾綴，我們可以快速判斷出產品的定位，方便進行產品選擇。

先來看AMD這邊，Ryzen 7000系列開始默認集成了核顯，也就意味著AMD的CPU有兩個時期，Ryzen 5000及之前的CPU，沒有尾綴意味著不帶核顯，也不鎖倍頻，當然超頻需要主板支持，而Ryzen 7000及之後的CPU，沒有尾綴意味著帶核顯，同樣不鎖倍頻。

為了方便大家查閲，我們將AMD的尾綴含義製作成一張表格，大家可以進行比對。

CPU的型號，你都了嗎？（中關村在線提供）

來到英特爾這邊，英特爾的CPU比較好判斷，沒有尾綴意味著自帶核顯，但是鎖倍頻，無論搭配哪款主板都不能超頻。

為了方便對比，我們同樣將英特爾的尾綴含義製作成表格，就不再用文字贅述每個尾綴的具體含義了。

CPU的型號，你都了嗎？（中關村在線提供）

處理器尾綴的命名並非一成不變，而是隨著技術進步和市場變化不斷演進。回顧歷史可以發現，一些尾綴逐漸消失（如英特爾的Q、MQ），新的尾綴不斷湧現（如X3D），也反映了CPU發展及用戶需求的變遷。

CPU的型號，你都了嗎？（中關村在線提供）

除了可以幫助我們判斷CPU的定位和性能等級之外，CPU的尾綴還可以看出一些端倪，比如網上有些標榜「電競」的台式機採用的CPU尾綴為HX，意味著其採用的是移動端的CPU，整體的性能水平低於桌面端，但是商家並不說明，讓消費者以為撿漏，我們就可以通過尾綴來看破這個騙局。

CPU命名的尾綴為消費者提供清晰的產品定位和性能預期，我們在選擇產品或進行對比的時候就可以藉助尾綴來做出明智的選擇，找到真正符合自己需求的產品。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】