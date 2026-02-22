顯示卡驅動追新還是求穩？4大情況一定要升　3招避開黑屏閃退陷阱

為什麼明明顯卡性能不差，但玩遊戲幀數還是不對勁，達不到該有的水平？這時候往往就是顯卡驅動的「鍋」，更新一下驅動能解決大部分問題（排除其他硬件軟件故障之後）。



那麼顯卡驅動到底需不需要頻繁更新？需要發佈一版就更新一版嗎？

答案是：不需要經常為了更新而更新，但需要有目的地更新。

顯卡驅動需要頻繁更新嗎？▼▼▼

顯卡驅動需要頻繁更新嗎？（Canva；01製圖）

+ 15

下面詳細解釋一下什麼時候應該更新，什麼時候可以不動，以及更新的注意事項。

1. 什麼時候應該更新顯卡驅動？

玩新發佈的遊戲

在玩新發佈的遊戲時，一定要記得更新顯卡驅動。這裏並不是說不更新驅動會導致遊戲無法玩，而是當一款熱門新遊戲發佈時，顯卡廠商通常會同步推出優化驅動。

這些驅動包含了針對該遊戲的特定優化，可以顯著提升幀率、解決閃退、畫面錯誤等兼容性問題。如果你是遊戲玩家，尤其是在新遊戲發售前後，或老遊戲上新功能之後，更新驅動是很有必要的。

使用RTX 50系顯卡的玩家應該都會發現上圖《賽博朋克2077》的設置界面看起來怪怪的，雖然採用了Transformer模型，但沒有DLSS 4多幀生成的選項，這就是在遊戲加入了該功能後，沒有更新驅動所致。

安裝了新的硬件或軟件後

除了新遊戲發佈，用戶當中最常見的情況還有升級了新顯卡，或者VR設備，又或者升級了內容創作軟件，新版驅動可能會更好地支持這些新設備或軟件。

這一情況在最新發佈的顯卡中出現較為頻繁，大部分顯卡首測時的表現或多或少都會有些奇怪的地方。

很多時候在首發評測中，如果分數出現明顯異常，評測中並不會放出。印象深刻的有V-Ray benchmark中的CUDA測試，年初的時候測試分數甚至不如上一代RTX 40系顯卡，但隨着驅動的迭代更新，最終達到應有的水準。

遇到明顯的性能或兼容性問題時

如果你發現之前運行流暢的遊戲現在變得卡頓，或者軟件（如視頻編輯、3D渲染軟件）出現崩潰、顯示異常，在排除其他原因後，更新驅動是一個首選的解決方案。新驅動往往修復了舊版本中已知的Bug。

需要新功能或安全更新時

驅動程式更新有時會引入新的功能。例如，NVIDIA的DLSS技術、AMD的FSR技術，以及各種錄製、直播功能的增強，都需要新版驅動支援。如果驅動更新說明中提到包含重要的安全補丁，也建議更新。

這一點是很多手持老顯卡用戶比較容易忽略的，每當驅動彈出有可用升級時，大家可詳細看一下版本亮點中所提到的改進，如上圖中的RTX 40系AI插幀功能，則建議更新驅動。如果是些無關緊要的事項，升級與否就取決於用戶本身了。

另外不管是N卡、A卡或者I卡，在驅動更新中都會列出版本亮點，大家可自行甄別。不會像一些軟件一樣，只寫「修復了一些已知問題」。

驅動程式更新有時會引入新的功能。例如，NVIDIA的DLSS技術、AMD的FSR技術，以及各種錄製、直播功能的增強，都需要新版驅動支援。如果驅動更新說明中提到包含重要的安全補丁，也建議更新。（中關村在線提供）

2. 什麼時候可以不更新/謹慎更新？

當前系統非常穩定時

如果你的電腦用得好好的，所有遊戲和軟件都運行流暢，沒有任何問題。

那麼，「如果沒壞，就別修它」。最新的驅動不一定是最穩定的驅動，有時新驅動可能會引入新的Bug。

追求極致的穩定性（尤其是生產力用戶）

對於用於專業工作（如視頻剪輯、三維設計、金融交易）的電腦，穩定性是第一位的。

除了一些修復性質的驅動更新，一個大版本的新驅動剛發佈時，可能存在未被發現的兼容性問題。如果你不急於體驗新遊戲，可以等待一兩周，看看社區和用戶的反饋，再決定是否更新。（中關村在線提供）

在確認當前驅動版本完全滿足工作需求且極其穩定後，可以不必追求最新驅動。很多專業工作站甚至會使用經過長期測試認證的「Studio Driver」或企業版驅動，以求最大穩定性。

新驅動發佈初期

除了一些修復性質的驅動更新，一個大版本的新驅動剛發佈時，可能存在未被發現的兼容性問題。如果你不急於體驗新遊戲，可以等待一兩周，看看社區和用戶的反饋，再決定是否更新。

在更新之前，最好知道你現在用的是什麼版本的驅動。如果新驅動有問題，你可以輕鬆地回到舊版本。（中關村在線提供）

這一條對於A卡用戶是比較有經驗的了，還記得《黑神話：悟空》剛剛發佈時，由於驅動異常，導致《黑神話》真的變成了「黑神話」。

3. 更新驅動的注意事項

備份或記錄當前驅動版本

在更新之前，最好知道你現在用的是什麼版本的驅動。如果新驅動有問題，你可以輕鬆地回到舊版本。

在更新之前，最好知道你現在用的是什麼版本的驅動。如果新驅動有問題，你可以輕鬆地回到舊版本。（中關村在線提供）

不過目前驅動程序都會自動記錄當前已安裝的版本，和先前已安裝版本，方便用戶在發現問題時回滾驅動。

使用DDU工具進行完全卸載後安裝（推薦給進階用戶）

DDU下載地址：https://www.wagnardsoft.com/content/Download-Display-Driver-Uninstaller-DDU-18132

如果你從非常舊的版本升級，或者更新後出現了問題，建議使用DDU工具徹底卸載當前驅動，然後再安裝新驅動。這可以避免因驅動文件殘留導致的衝突，是解決很多疑難雜症的利器。（DDU）

如果你從非常舊的版本升級，或者更新後出現了問題，建議使用DDU工具徹底卸載當前驅動，然後再安裝新驅動。這可以避免因驅動文件殘留導致的衝突，是解決很多疑難雜症的利器。

注：如果沒有信心完成操作的普通用戶，直接使用顯卡廠商的安裝程序覆蓋安裝通常也足夠了。

從官方渠道下載驅動

NVIDIA用戶：https://www.nvidia.cn/drivers/lookup/

AMD用戶：https://www.amd.com/zh-cn/support/download/drivers.html



延伸閲讀：移動版RTX 5090對比桌面顯示卡性能實測 竟不如同代下位型號?（點擊鏈結看全文）

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】