8GB顯存顯卡已不夠用被冷落？RTX 5060 Ti等16GB版銷量領先超15倍

根據最新銷售數據，8GB顯存的顯示卡正在逐漸失去市場青睞。消費者在選購顯示卡時，更傾向於選擇顯存容量更高的型號，這一趨勢在當前的市場表現中尤為明顯。



以兩款主流顯示卡RTX 5060 Ti和RX 9060 XT為例，儘管它們均有8GB顯存版本，但在實際銷售中，大容量顯存的版本表現更為突出。數據顯示，在一家德國零售商的統計中，RTX 5060 Ti 16GB版本的銷量接近1700台，而8GB版本的銷量僅有約110台，兩者差距超過15倍。

AMD陣營的狀況更加懸殊。RX 9060 XT 16GB型號的銷量是其8GB版本的30倍。這反映出消費者對於更高顯存容量的強烈偏好。

近年來，隨着DLSS、FSR等提升畫質和性能的技術普及，遊戲對顯存的需求不斷上升。顯存容量的增加意味着更流暢的遊戲體驗和更強的未來適應能力。因此，即便存在價格差異，大多數玩家也不願為了節省成本而犧牲性能表現。

雖然銷售數據僅來自特定地區的零售渠道，但這一消費傾向在全球範圍內可能具有普遍性。從目前的趨勢來看，消費者對8GB顯存顯示卡的興趣已大幅下降，這種現象是否意味着8GB版本將逐步退出市場，值得進一步關注。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】。