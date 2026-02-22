C碟空間不足必學！5分鐘手動清理暫存與更新備份　舊電腦重獲新生

剛打開電腦準備處理工作時，系統突然彈出「磁碟空間不足」的提示，看着C drive那刺眼的紅色警報條，我不由得皺起眉頭。作為系統槽，暫存檔案、緩存數據、舊系統備份等冗餘內容不斷堆積，最終導致運行卡頓、程序崩潰。



那天決定給C drive來次徹底的「瘦身行動」。

清理磁碟騰出空間

清理第一步從系統自帶的「磁碟」工具開始。打開「本機」，右鍵點擊C drive選擇「內容」，在「一般」選項卡下點擊「詳細資料」。打開「暫存檔案」系統會自動掃描可刪除的檔案類型，勾選「暫存檔案」、「資源回收筒」、「Windows『錯誤報告』與『意見反應與診斷』」等選項。

這些內容大多是程序運行，產生的暫存數據或已刪除檔案的殘留，刪除後不會影響系統正常功能。點擊「移除檔案」後，看着釋放出的幾個GB空間，我第一次感受到「輕裝上陣」的暢快。

但工具掃描總有遺漏，手動清理更顯必要。按住Windows+R打開「執行」對話框，輸入「%temp%」進入暫存資料夾，這裏堆積着程序運行產生的暫存檔案。按住Ctrl+A全選後刪除，遇到無法刪除的檔案就跳過——這些通常是當前正在使用的程序生成的，關閉程序後即可清理。

刪除下載資料夾檔案

接着是「下載」資料夾，這個被遺忘的角落常藏着多年前下載的安裝包、壓縮檔案，它們既佔空間又無實際用途。我逐個檢查，保留近期需要的檔案，其餘全部移入資源回收筒。

系統更新留下的舊檔案也是「瘦身」重點。在「磁碟清理」中選擇「清理系統檔案」，勾選「Windows 升級記錄檔」和「Windows更新清理」。這些是系統升級後的備份檔案，保留它們只會讓C drive越來越臃腫。確認刪除後，系統又騰出十幾個GB的空間，運行速度明顯提升。

反安裝不常用程式

最後是卸載不常用的程序。打開「設定」中的「應用程式」，點擊「已安裝的應用程式」按安裝時間排序，那些一年半載沒打開過的軟件成了「瘦身」對象。特別是某些大型軟件默認安裝到C drive，長期佔用大量空間。卸載後，不僅C drive空間得到釋放，系統啟動和程序響應也更快。

這次「瘦身行動」帶來的好處遠超預期。原本打開多個程序就卡頓的現象消失了，系統啟動時間從兩分鐘縮短到三十秒，連檔案保存速度都明顯加快。

更重要的是，存儲焦慮煙消雲散——當C drive保持30%以上的可用空間時，系統運行始終流暢穩定，再也不用擔心「磁碟空間不足」的提示突然跳出。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】