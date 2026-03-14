手機支付這3道鎖記得打開！少1個都容易被詐騙犯攻破造成資金損失

面對日益猖獗的詐騙手段，警方鄭重提醒：在使用手機進行購物支付時，務必為資金安全築牢三道堅實防線，依次開啟付款碼、啟動解鎖、登入保護三道安全鎖，否則你的錢包和隱私等於在裸奔。



開啟後就能全方位築牢資金與帳號安全防線，操作簡單易上手，每一步都能精準規避不同支付風險。

面對日益猖獗的詐騙手段，警方鄭重提醒：在使用手機進行購物支付時，務必為資金安全築牢三道堅實防線。（unsplash@Jonas Leupe）

詳細教程教你如何開啟3道防線：

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第一道鎖為付款碼隱私保護，專門防範偷拍、截圖盜刷。

進入支付寶主頁點擊收付款，找到頁面右上角的三個點圖標，點擊後選擇開啟付款碼隱私保護功能，開啟後付款碼會被安全防護，他人無法透過偷拍、截圖的方式獲取付款碼進行盜刷，從支付核心環節守護資金安全。

第二道鎖是支付寶啟動解鎖設定，為APP加上專屬智慧鎖。

打開支付寶點擊右下角我的，依序進入設定、帳號與安全、解鎖設定，為支付寶啟動頁面設定額外的解鎖方式，即便他人僥倖打開手機進入支付寶，沒有該解鎖密碼，也無法進行任何操作，進一步阻攔非法操作。

第三道鎖為登入保護，精準防範異地登入風險。

同樣從支付寶我的頁面進入，依序開啟設定、帳號與安全、登陸方式，開啟並確認登陸保護功能。此功能開啟後，一旦帳號出現異地登入的情況，系統會立即發送通知，讓用戶第一時間掌握帳號動態，及時採取應對措施，避免因帳號異常登入造成資金損失。

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