攝影教學｜星空拍攝的基礎知識技巧　相機參數要點設置先最好？

每年的夏天，是北半球拍攝星空、銀河、流星雨攝影的最佳時機。在國內的攝影愛好者，每年的這個時間段都會前往新疆、西藏、內蒙、四川、甘肅、黑龍江、吉林等等省份去記錄璀璨的星空和絢麗的銀河、可遇不可求的流星雨。但是很多攝影初學者，或者是有一些攝影基礎但沒有接觸過星空攝影的用戶肯定一臉茫然。



今天，我們就來給大家介紹一下星空、銀河、流星雨攝影的基礎知識和技巧。

▼▼▼星空攝影的基礎知識技巧▼▼▼

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星空攝影最重要的是天氣和環境選擇

不論是星空、銀河還是流星雨，都是一回事，拍攝的天氣和環境條件也是一回事。

拍攝星空攝影，與我們日常拍攝夜景不同。拍攝夜景最佳的時間點是太陽剛剛落下地平線的時刻，天空還有彩色的餘光，這時候的夜景最漂亮。但是星空攝影最忌諱的就是光污染，所以要等天完全黑暗下來，才可以。

影響星空攝影的主要因素就是城市光污染、月亮的光污染和天空中的雲。如果月亮很明亮、很大，就會掩蓋星光，我們拍攝的時候就會顯得星空非常暗淡。如果城市、城鎮、農村附近拍攝，那麼人造光就會影響我們的拍攝，同樣會造成星空很暗淡。如果天空中的雲量過多，或者是陰天下雨，那麼就直接放棄即可，遇到霧天或者霧霾，也直接放棄。

拍攝星空攝影最理想的情況下就是太陽和月亮都不在空中的時間段，並且萬里無雲且空氣質量優秀，這樣我們就可以獲得最理想的天氣條件了。拍攝地點的選擇就是避免人造光污染，因此可以選擇無人區、高山、高原等地方。

如果自己不清楚銀河的方位、流星雨的方位，月亮的運動軌蹟等等，可以使用「星空月相」類的APP來查詢，這樣就可以更好的選擇拍攝方向來提前尋找構圖。

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攝影器材的選擇比較簡單

攝影器材的部分，其實如果想要拍出更好的作品可以選則器材並不多。

相機部分，APS-C片幅和全片幅、中片幅都可以，看大家自己的經濟實力和當前擁有的器材。如果經濟實力雄厚，同時對照片質量有嚴格的標準，那麼肯定要選擇中片幅，因為中片幅的寬容度表現和高感畫質都會更好，並且中片幅普遍是超高像素相機，擁有更好的解析力。當然，全片幅和APS-C片幅相機來拍攝肯定也沒問題。

鏡頭的部分，最理想的產品是同時具備大廣角、大光圈特性的鏡頭。比如24mm F1.4、16mm F1.4等等，大三元中的16-35mm F2.8、14-24mm F2.8這些鏡頭也沒問題。如果是特寫銀河的銀心，那麼可以考慮具備大光圈特性的長焦鏡頭。

配件部分，三腳架是必備的。三腳架的使用要根據拍攝器材的重量來決定，承重大、自身穩定的三腳架更好，尤其是夜間拍攝如果有大風，穩定的三腳架會提升成功率。其它配件方面，如果是拍攝星軌素材，相機不支持間隔攝影，那麼建議配一個快門線。

拍攝過程中的參數設置是什麼

接著，就是拍攝過程中的參數部分了，敲黑板了。

相機建議使用M檔（手動檔），方便調節。鏡頭選擇手動對焦模式，對焦到無窮遠即可。如果發現有些虛焦，可以對焦到無窮遠之後，往回擰動對焦環一點點即可，輕微一點點。

光圈，使用鏡頭的最大光圈，因為最大光圈的進光量更大，可以記錄更微弱的星光。比如使用F2.8、F1.8、F1.4、F1.2等等，越大越好。

快門，一般使用到15-20秒即可，如果直接拍攝30秒長曝光，很多星光就會出現星軌，影響觀看感受。

ISO是最複雜的，需要調節到你所用相機能夠承受的最大ISO。比如APS-C片幅，很多相機ISO 1600以上，畫面的噪點就會過多影響觀看，因此我們建議最多使用到ISO 1600。同理，全片幅相機建議使用到ISO 6400或者更低；一些旗艦級全片幅相機或者中片幅相機建議使用到ISO 12800或更低。

剩下的事情就是按下快門，然後查看照片是否滿意。不滿意就微調參數，更換構圖和角度，重新再拍，一直嘗試到滿意的照片為止。到此，我們的介紹就結束了，希望大家可以拍攝到滿意的星空攝影大作。

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