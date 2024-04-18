情侶買下瘋狂求救的邊牧　更替牠找回原主人　最後發現名字有驚喜

嗨，我是小軟柿子。



原來狗子遇到危險，真的會找人類求救……

不久前的晚上，河南一妹子和男友去吃飯的路上偶遇一隻邊牧。牠被人用鐵鏈拴在一輛麵包車的尾部，孤零零地動彈不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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看到有人靠近，牠就像抓住救命稻草一般，咻地站起來抱住妹子大腿，眼睛裏滿是祈求……

因為自己本身也喜歡狗，妹子蹲下來跟牠貼貼，卻發現狗子的前腿一直在抽搐。

這時一個男人出現了，他大聲呵斥了邊牧的行為。

妹子輕輕地推開狗子，想更清楚地查看牠腿部的狀況，去不想被抱得更緊了些……

她向男人詢問狗子的身體狀況，年齡……對方卻默不作聲。直到她問狗子賣多少錢，男人才快速地説了句1000。

邊牧似乎聽懂了，牠猛地抬頭看向妹子，祈求的深情更甚。

‍雖然動了惻隱之心，可一想到家裏已經有了兩隻狗和幾隻流浪貓，妹子難免有些猶豫。

她決定先去吃飯，冷靜一下。

看到他們要走，邊牧慌了，牠將頭轉向妹子的男友，眼巴巴地看着。

牠一直「嚶嚶嚶」地叫喚，若不是有鐵鏈拴着，恨不得直接追上去，似乎在説：「別走，求求你們救救我！」

牠這個樣子，狠狠擊中了妹子的心。她難過壞了，思來想去還是決定帶牠回家……最終，他們以500元的肉價將邊牧買了下來。

他們叫牠「飯飯」，妹子笑言，這是自己吃過最貴的一頓飯。她將飯飯的故事分享大網上，短短兩天就獲得了200萬的點讚。更有細心的網友發現，飯飯很像兩個月前同城一位小姐姐丟的狗。

小姐姐丟失的邊牧叫「大奔」，因為小時候曾患過犬瘟、冠狀和腫瘤的原因，留下了後遺症——前腿會不受控制地抽搐。

今年2月份，大奔意外走丟，一直都沒有找到。

她聯繫上妹子，將大奔從小到大的照片和視頻都發給她，不出所料，連牙齒等細節都一一對應……

徵得了對方的同意，小姐姐第一時間過去接狗。大奔看到她的瞬間，立馬跳起了撲進她的懷裏，搖着尾巴嚶嚶嚶地撒嬌。

像是在訴説思念，又像是在訴説委屈。

在分別的兩個月裏，牠也無時無刻不在思念自己的主人……如今，大奔順利找回了主人，離開前還特意跑到妹子和男友面前跟他們告別。

小姐姐也表達了自己的感謝，並主動承擔了買狗的500元。大奔無疑是幸運的。

牠遇到了好心的妹子，才得以回到寵愛自己的主人身邊。或許命運早已有自己的安排，因為飯飯在閩南語裏和「奔」同音，換句話説，飯飯就是奔奔。

真希望所有走丟的狗子都能遇到心軟的神，最終回到主人身邊。

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