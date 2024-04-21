撿到隻瘸腿邊牧 相處數月後收1封陌生私訊 男主人崩潰錯愕痛哭
撰文：聯合新聞網
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一名女網友家中養了不少狗，老公幾個月前在路上撿回一隻流浪瘸腿邊牧說要收編，起初女子不同意，看到老公很用心照顧就也答應了，沒想到養了幾個月後突然收陌生網友私訊，這讓一向不哭的老公當場痛哭失聲。
微博一名女網友「油條不拆家本人」家中養了幾隻哈士奇與阿拉斯加牧羊犬，日前她的老公在路上撿了一隻瘸腿的邊境牧羊犬回家，起初女網友不是很同意老公再撿一隻狗回家，但老公堅持要養，就把這隻邊牧留下來並取名叫「大奔兒」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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原PO的丈夫並不介意自己撿來的大奔兒是一隻有殘疾的邊牧，每天都開心的跟牠玩耍、教導牠一些才藝並幫忙牠融入原先的狗狗大家庭中，幾乎每日都會花上好幾小時照顧邊牧卻也樂此不疲。不過，原先以為迎來新成員的歡樂生活會持續下去，日前原PO卻收到一名網友的私訊，表示他們在SNS上張貼的短片中的邊牧是他們家走失的狗。
雖然很不想讓老公傷心，但邊牧的主人都主動出示證明表明身分，原PO也只能將這個事實告訴老公，說隔天大奔兒就要送還給原主人，原PO的老公聞訊十分捨不得，儘管嘴巴上說自己不難過，但卻整個人都埋入被窩裡大哭，直到隔天把大奔兒送還給原主人，他還是臉上爬滿了淚水。
感人影片在網路上吸引超過10萬人觀看，網友留言表示「太能理解這個感受了，以前我也曾經收編過流浪狗，結果帶出去遛才發現竟然是別人家走丟的，雖然難過卻也只能乖乖還人家」、「看出來男主人是真的很喜歡大奔兒，謝謝你們把牠照顧得好好的」、「很懂這種感受，但是很快就能釋懷的，留著精力救助沒有主人的狗狗就好」。
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