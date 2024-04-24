為救愛犬飼主跳河拯救還驚動消防員 下秒情況逆轉 汪：我先走了
撰文：聯合新聞網
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狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。
陸媒報導，消防隊接獲通報有男子落水趕緊出勤，消防人員先是拋下救生圈讓他支撐住，接著派人大費周章地吊著繩索下水救援，河裡除了一名男子還有一隻哈士奇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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男子是哈士奇的飼主，為了救落水的愛犬奮不顧身跳下河，最後卻無力自行上岸得靠人救援。消防人員下水後抓住男子、上面同事把繩子慢慢拉往岸邊。
原本攀在飼主身上的哈士奇卻突然脫隊，相當從容地自己往岸邊游去，岸上消防員看到狗狗會游泳，還要水下同仁別管狗，反正牠會自己游，消防員說沒有管牠，是狗狗自己抱住的。
網友笑：「二哈：差點被水鬼拖下去，好險」、「主人覺得自己在救狗、狗覺得自己在救主人」、「狗：要不是你抱住我早上岸了」、「這是在瞎忙什麼」、「二哈完全沒留戀轉身就游走了，好無情哈哈」、「狗：洗個澡而已你著急啥」、「完全多此一舉」。
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