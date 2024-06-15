用假照片捉弄喵星人 起初如臨大敵幾乎打起來 最終反應超可愛
撰文：貓與愛的世界
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當鏟屎官的總是忍不住對小貓咪惡作劇。
這天，網友閒着沒事決定逗逗自己家小貓，就搞來了一張貓咪的照片貼在了牆上，想看看自家貓貓的反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
一開始，小貓還沒注意到，但可能是趴久了想動彈動彈，就起來溜達，然後就發現了前方不對勁。
貓貓開始緊張，以為是有敵軍，尾巴都蓬了起來，並且發出了低吼聲。
究竟，看到貓咪照片後，家中兩貓反應如何？
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家裏的另外一隻貓聽到聲音後，也湊了過來，並注意到了假貓貓的照片，牠有點膽小，決定在後方支援。
兩隻貓就這樣一前一後的靠近貓貓照片，氣勢洶洶的。
然後…
貓：「你這樣顯得我很呆。」
發現被耍後，憤怒地撕掉了照片哈哈哈
貓：先撕照片，下一個撕鏟屎官~
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