隔壁金毛犬突然亂吠叫　鄰居察覺異常立刻報警　成功救回年邁主人

浙江杭州有隻名叫「阿旺」的金毛拉布拉多混血狗狗。



阿旺平時十分乖巧，但不久前的一個下午，牠卻突然發出了異常的吠叫聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

隔壁的鄰居察覺到異狀後，立刻敲門，但卻始終不見有人回應，於是便立刻報警。

金毛發覺有異常，還守在主人身旁。（狗與愛的世界提供）

警方破門查看後，一眼就看到78歲的男主人已經倒卧在地。而阿旺呢，則是全程守在他的身旁。

經現場醫護人員的初步診斷，男主人半身中風，可能是從牀上摔下來後被椅子壓住。好在，因為及時送往醫院，沒有大礙。

平日不會亂吠的金毛犬，這次一反常態，引起鄰居的注意。（狗與愛的世界提供）

也希望老人可以早點康復，阿旺需要您！

78歲主人需要送醫檢查，並接受治療。（微博）

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】