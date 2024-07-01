隔壁金毛犬突然亂吠叫 鄰居察覺異常立刻報警 成功救回年邁主人
撰文：狗與愛的世界
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浙江杭州有隻名叫「阿旺」的金毛拉布拉多混血狗狗。
阿旺平時十分乖巧，但不久前的一個下午，牠卻突然發出了異常的吠叫聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
隔壁的鄰居察覺到異狀後，立刻敲門，但卻始終不見有人回應，於是便立刻報警。
警方破門查看後，一眼就看到78歲的男主人已經倒卧在地。而阿旺呢，則是全程守在他的身旁。
經現場醫護人員的初步診斷，男主人半身中風，可能是從牀上摔下來後被椅子壓住。好在，因為及時送往醫院，沒有大礙。
也希望老人可以早點康復，阿旺需要您！
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