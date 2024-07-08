搬家時汪星人自動跳紙箱裏　主人揭開牠傷心過去故事　網民想哭了

國外一女子收養了一隻被遺棄的狗狗「伊莉」。



前陣子，她打包行李準備要搬家，可沒想到的是，剛拿出紙箱準備收拾東西的時候，伊莉卻突然跳進了紙箱坐好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠露出了一個傻傻的笑容，眼前的畫面瞬間就讓妹子的心揪了一下。原來伊莉是害怕又會被丟棄，才會提前把自己打包好，想跟着家人一起離開。

搬家時汪星人自動跳紙箱裏，主人揭開牠傷心過去故事，網民聽後都想哭了。（tiktok@morganvacala）

妹子表示，伊莉先前被棄養的原因就是因為家人搬家，但沒有打算帶牠一起走，於是便將牠送到了收容所。幾天後妹子遇見了伊莉，將牠領養回了家。

伊莉雖然有不開心的過去，但現在牠很幸福

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這次，妹子是想要換一個新的居住環境，需要把東西收拾好搬家。但伊莉可能是想到了之前被拋棄的經驗，看到紙箱十分不安，才會自己跳進去裏面坐着。

目前伊莉和家人已經搬到了新家生活，牠現在過得很幸福，新家有一片大大的庭院，伊莉可以盡情地在院子裏散步、曬太陽，無聊了或是想找人撒嬌就可以到屋內。

狗狗們似乎很喜歡新家，不到30秒已在地上放下黃金萬兩。（tiktok@morganvacala）

未來的日子，伊莉一定要幸福！

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