愛犬咬爛貴重物品　還用無辜眼神盯著主人　更撇頭否認：不是我

給養狗家庭提個醒，千萬記得要把貴重物品收好，要不然很有可能會發生你不想看到的局面...



這不，網友@momochun10 就是個血淋淋的例子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他回家後，就看到了自己已經被咬到稀碎的交通卡。卡片的左下角處被咬得稀巴爛，卡片上也有許多處凹洞，一看就知道是家裏的柴犬「桃大」幹的好事。

這是日本的電子交通卡Suica (西瓜卡) （X@momochun10）

而當網友拿着卡片找到桃大準備好好的拷問一番時，牠瞬間就露出了一副：

你是在説我嗎？

的表情，傲嬌和自我的個性真的展露無遺！

狗狗這麼可愛，不要怪牠啦！

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桃大表示：不是我做的！（X@momochun10）

哎，畢竟是自家孩子，也是沒轍...只能默默的心疼主人3秒鐘了哈哈哈！

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