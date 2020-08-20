【守宮】媽收集守宮４對蛻皮「白手套」　原因竟然是為兒子？

「是你懶還是我太閒？」台灣飼主曾小娜分享，她幫家中守宮「點點」蛻皮並收集了4組「迷你白手套」。畫面中，可以看到每個夾鏈袋中都裝了4隻「手套」，全部都相當完整，連指頭的部分都一清二楚，讓網友們看了笑說「手套工廠欸！」

曾小娜受訪時表示，點點原名「小不點」，是兒子去年2月帶回家養的，後來兒子讀大學外宿，就由她接手照顧。沒想到，到了年前，點點疑似蛻皮不順，卡皮加上腸胃炎，反反覆覆了將近3個月，曾小娜原以為要失去愛寵，所幸牠最後撐了過來，卻也造成右眼失明的狀況，「現在牠好了，我不再給牠吃活體、蛻皮我也會幫牠。」

因此，從4月份開始，曾小娜都會幫點點蛻皮，「（點點蛻皮）時間很固定，牠非常溫馴，泡在溫水裡，就像小孩一樣，然後幫牠脫 『皮衣』。」至於為什麼留下這些可愛的小手套，曾小娜說，其實都是為了兒子。

▾▾▾媽留下手宮白手套，都是為了兒子？點撃圖片放大：看原因▾▾▾

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雖然，點點是兒子帶回來的，但現在對曾小娜來說也是相當寶貝，「兒子買牠回來花800元（台幣），我接手養牠可能花8000元（台幣）。」她也笑說，之後打算挑戰留下點點的「整件皮衣」。

網友們看到這特殊收藏後，紛紛留言，「太可愛了啦」、「好酷啊～」、「超萌手套！！！」、「羨慕！！！紀錄寶貝的成長」、「好好喔～～我都拿不到，我家的很迅速把它吃掉」、「 好厲害～我家的都直接吃掉」、「好多小手套」、「太有趣了哈哈哈哈」。

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