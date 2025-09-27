長句讚狗狗浪費口水　教你4句冧狗神句　聽到後正能量爆燈感到愛

你平常會誇獎你的狗狗嗎？其實每當狗狗完成一個指令、學會新技能，甚至只是乖乖等待的時候，都是值得稱讚的時機！不要小看一句簡單的讚美，對狗狗來說，那可能是牠一整天的快樂來源。



日本寵物網《わんちゃんホンポ》就分享了狗狗最愛聽的4句稱讚，每位毛爸媽都應該學起來，用愛的語言給毛孩滿滿鼓勵！

點擊下方圖輯查看懶人包👇👇👇

「你好叻！」

這句話不僅充滿正能量，講出口的時候，也會讓人自然而然提高音調，聽起來更有感染力。當狗狗做出讓你驚喜或感動的行為時，馬上誇一句「你好叻！」，牠不但會記住你開心的表情，還會更想重複這個行為來取悅你。

「乖喔～」

這句話簡單好記又溫柔，當狗狗有好表現時，像是乖乖坐下、不亂叫，都可以用「乖喔～」來鼓勵牠，狗狗也能知道「我做對了」，感受到你的認同感！

狗狗乖乖坐在地上（ Amo fif＠Unsplash）

「你最可愛了！」

不一定要狗狗表現特別好才誇獎，有時候牠只是靜靜陪你、看著你，或在窩在你身邊睡覺，也很值得你對牠說一句「你最可愛了」。這種帶有情感的讚美，不僅能傳遞給狗狗一種「被愛」的訊號，還能強化你們之間的情感連結。

「好厲害！」

這句讚美特別適合用在訓練或學習新指令的時候，比如牠第一次學會「握手」，請馬上鼓勵一句：「好厲害！」這不僅是稱讚，也能讓狗狗更有自信，也更樂意配合下一個新挑戰喔！

讓讚美更有效的小技巧

想讓狗狗聽得開心又懂你在誇牠？有一些小訣竅可以搭配使用：

• 當下誇獎最重要，不要拖延，趁牠還記得自己做了什麼好事時稱讚，才有效。

• 看著牠的眼睛說話，讓牠看到你真心的欣賞與笑容。

• 用開心、有點誇張的語氣稱讚，狗狗才能接收到你正面的情緒。

• 用3~5字的簡單詞彙，狗狗比較好理解。

• 一邊誇、一邊摸摸牠的臉或身體，更能傳遞溫暖的情緒。



狗狗最幸福的時候，往往就是得到主人的一句稱讚。「你好棒」、「乖乖喔」短短幾個字，對牠來說卻是最大的肯定與愛意。記得常常鼓勵狗狗，牠就會越來越知道：「我這樣做是對的！」

