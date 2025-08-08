主人回來發現「1件黑毛衣浸在臉盆裏」　300萬人看傻：在泡海參？

一名飼主為愛犬準備泡澡，沒想到才離開一下下再回來，竟然發現水盆裏多出一件「黑色毛衣」。仔細一看才驚覺，原來是狗狗實在太享受泡澡時光，整隻癱軟趴進水裏，只露出一點鼻子呼吸，讓飼主嚇得差點以為是誰的衣服忘記拿起來。



最近一段影片在Bilibili上流傳，一名飼主端來水盆給自家愛犬洗澡，結果過沒多久回來準備給狗狗搓揉的時候，發現臉盆裏面「多出一件黑色毛衣」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

仔細看才發現竟然是愛犬太享受泡澡，竟然整隻狗都癱軟進澡盆內，讓飼主不禁嚇壞直呼「還好最後有給我露出鼻子，不然還真會以為是誰的衣服放在這」。

影片在網路上吸引超過300萬人觀看，網友留言表示：

「根本是浸泡好了的海參」、

「世上的狗狗那麼多，遇到懂洗澡的狗狗很少見」、

「我以為是下水道的汙垢」、

「像極了烏骨雞湯」、

「還好還算聰明，不會把自己淹死」。



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】