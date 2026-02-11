兔兔喝水有講究　餵生水恐致命？新手必知幼兔健康成長5大關鍵

我們在養兔子的時候，很多會給兔子餵生水喝，也就是直接給兔子餵水龍頭裏接出來的水，這種水餵給兔子容易導致兔子拉稀，會導致大腸桿菌發作，一旦發作嚴重就致死，所以大家最好燒開水晾涼再餵給兔子。



其實兔子有點像貓，個性比較獨立，但有時會很黏人，怕孤單，所以每天一定要抽出時間和牠玩。如果沒有安全的空間飼養也可養在籠子裏，籠子的空間要大，但是也不可以一直關在籠子裏，每天要放出來活動一至二個小時以上。

籠子準備飼料碗和水壺，一根直徑5-10公分的乾淨的木頭讓牠磨牙，可以選用兔用廁所，比較好清理，另外可以使用廁所墊料木粒和尿布，減少兔子尿味。記得每天至少要清理一次兔子的廁所，保持乾淨。不建議使用木屑，容易粘毛。

6個月以下的兔子應該吃苜蓿草加幼兔兔糧加提摩西草，苜蓿草提供充足的營養價值，但是吃多了會尿鈣。兔糧是保證兔子的基本温飽問題，提摩西草是促進消化系統，每日一把苜蓿，早晚各一把兔糧，提摩西草無限給。切記不可吃蔬果，如果你從小給吃蔬果並且能養大兔子，證明這隻兔子運氣很好，但是概率真不是特別高。

另外，兔子很愛乾淨，在籠子裏牠會在固定地點方便，所以你可以使用兔子廁所。為了防止尿臭，可以墊上寵物尿布或者除臭木粒。建議至少一天清理一次，保持乾淨衛生，也是兔子健康的前提。

在籠子之外也可以做一個固定的廁所，準備一個西餅的外紙盒，割成L型後多放幾層報紙，當兔子尿完時要馬上清理弄髒的報紙，不然牠就不會在同一地方解決了。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】