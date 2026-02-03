為什麼可愛倉鼠會咬人？揭秘5大原因　原來這舉動會讓牠們短壽

為什麼可愛的倉鼠會咬人呢？倉鼠是夜行性動物，日間是睡覺，晚上才活動。牠們通常到晚上7～10點（部分0～4點）才是最活躍的時間。所以飼主要給鼠鼠日間好好休息，晚上才和鼠鼠玩。任意改變夜行性動物的習慣容易會引起短壽。



倉鼠咬人歸結起來有一下幾點原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可愛的倉鼠正吃零食（Ellie Burgin@pexels）

+ 1

1. 你的手上沾有食物的味道

倉鼠的嗅覺十分靈敏，因此如果你拿過牠愛吃的食物，牠很有可能聞出來，以為你是食物所以咬你。建議在摸倉鼠前後都洗洗手。

2. 倉鼠其牠生物懷有警惕性與敵意

你的倉鼠原來在寵物店是合養的，常與其牠倉鼠打架，因此脾氣暴躁，對其牠生物懷有警惕性與敵意。 建議你按照時間表與倉鼠相處，消除牠的敵意。

3. 感到陌生

你和倉鼠還不熟，你卻經常擺弄牠，用手抓牠，讓牠沒有安全感。仍舊建議你按照時間表消除倉鼠對你的敵意。

4. 視力差，以為手指是食物

倉鼠的視力不太好，牠把你的手指誤認為是食物了。把倉鼠碰在手上的時候，如果五指不併攏，倉鼠很可能會把你的手指當作食物一口咬下去。不過一般不會咬太重，只是「親」了你一口而已。所以把倉鼠放在手上時最好五指併攏，但是不要並太緊，太緊會卡住倉鼠的腳。最好也不要用手指挑逗倉鼠，減少被咬的風險。

5. 手上沾有別的倉鼠氣味

倉鼠的領地意識很強，如果你摸過別的倉鼠，手上沾上了別的倉鼠的氣味，那麼小倉鼠絕對會毫不客氣地驅逐陌生的倉鼠——其實是你的手——所以，摸過別的倉鼠之後被誤咬也是司空見慣的事情啦。建議摸過別的倉鼠後洗洗手再摸自己的小倉鼠。

延伸閱讀：養倉鼠容易嗎？替牠洗澡不能用水 全面介紹如何正確飼養（點擊鏈結看全文）

+ 9

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】