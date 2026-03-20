貓便便臭到懷疑人生？從顏色臭味看疾病！出現這4種顏色快就醫
每次鏟屎都被燻到懷疑人生？其實，健康的貓咪粑粑應該是幾乎沒味道的哦！如果你家主子的便便總是「香氣撲鼻」，可能是身體在發出警告信號。
今天就來聊聊貓咪便便的那些事兒，教你通過「觀便」判斷主子健康狀況~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
1. 健康粑粑的黃金標準
✅ 氣味：淡淡的土腥味，幾乎不臭（像潮濕的泥土）
✅ 形狀：成型條狀，類似香蕉，軟硬適中
✅ 顏色：深棕色，表面光滑
✅ 頻率：每天1-2次（成年貓）
小知識：貓咪是純肉食動物，消化吸收率高，食物殘渣少，所以健康粑粑味道很輕！
2. 臭味警報！這些便便要注意
🚨 腥臭味：可能是腸道出血或寄生蟲
🚨 酸臭味：消化不良或食物不耐受
🚨 腐臭味：細菌感染或消化道疾病
🚨 異常軟/硬：飲食不當或腸道功能異常
鏟屎官必做：發現以上情況，建議拍照記錄（雖然有點重口），方便獸醫診斷。
3. 為什麼有些貓粑粑特別臭？
🔹 飲食問題：貓糧含過多穀物/劣質蛋白（貓咪難消化）
🔹 換糧不適：突然換糧導致腸胃紊亂
🔹 寄生蟲作祟：蛔蟲、絛蟲等會讓便便惡臭
🔹 疾病信號：炎症性腸病、胰腺炎等
改善TIP：
✔ 選擇高蛋白、無穀物的優質貓糧
✔ 換糧時遵循「7日過渡法」
✔ 定期驅蟲（室內貓也要！）
4. 終極除臭指南
預防篇：
🍗 餵食益生菌（調節腸道菌群）
💧 保證飲水量（預防便秘）
🥩 適當喂主食罐（增加食物水分）
應急篇：
▪ 貓砂選擇：豆腐砂/活性炭砂吸味更強
▪ 除臭噴霧：含生物酶分解成分的
▪ 及時鏟屎！最好每天清理2次
5. 這些「異常便便」請立即就醫
⚠ 帶血/黏液
⚠ 白色顆粒（可能是絛蟲節片）
⚠ 黑色焦油狀（消化道出血）
⚠ 水樣腹瀉超過24小時
冷知識：貓咪會故意掩蓋生病時的異常便便，這是野外生存的本能，所以鏟屎官更要細心觀察！
原來，貓咪的粑粑是天然的「健康檢測儀」！從今天開始，別光顧着捏鼻子鏟屎，多看一眼便便的狀態，可能就是早發現疾病的關鍵哦~
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