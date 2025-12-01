從磨爪到降溫！水泥板成貓咪新玩具　專家曝關鍵原因是這需求

近期網上瘋傳「貓與水泥板」的話題，許多飼主特地為家中貓咪準備水泥磚或鋪面，觀察牠們愉快打滾、磨爪、蹭臉的行為。究竟水泥板對貓有什麼神奇魔力？美國康乃爾大學貓科健康中心主任、獸醫心臟病專家Bruce Kornreich從行為學與生理層面提出解釋。



多樣感官+有利留味+溫度調節

首先，貓天性喜愛探索多樣材質與質感。正如有的貓偏好麻繩、木頭、有些偏好紙板抓板，水泥的多孔、粗糙表面不僅利於磨爪，也能讓貓在抓、蹭、翻滾時獲得感官滿足。這種新鮮的觸感本身就能刺激好奇心與探索慾望。

照片中的橘貓正緊抓著繩麻製的貓抓柱，眼神充滿好奇與專注。正如專家所說，抓柱和水泥板一樣，都是貓咪在家中宣示領域、留下氣味、滿足本能行為的重要工具。合適的抓抓材質和設計，有助於貓咪釋放壓力、維持爪子健康，也讓牠們能自在展現天性。（IzaLysonArts）

其次，水泥的多孔性有利於「留味」。貓咪會透過尿液、臉頰、爪垢等分泌物，在表面留下氣味訊號，宣示領域或釋放費洛蒙。這種嗅覺標記對同類來說是重要的社交溝通方式。水泥易吸附氣味，成為貓樂於「佔地為王」的標的。

第三，水泥板還具備溫度調節功能。天氣炎熱時，水泥有良好導熱性，有助於貓降溫；若置於陽光下或室內溫暖處，則可成為吸收熱能的「貓床」。這與貓咪偏愛磁磚地板或暖氣口的行為相似，屬於其自我調節體溫的本能反應。

此外，貓有強烈的領域意識，遇到新物件往往會用身體、爪子與氣味主動探索與「認領」。水泥板既可抓又能蹭，也是「新地盤」的重要標記工具。

專家建議，飼主可多提供不同材質的抓板、結構豐富的環境、適度互動與狩獵遊戲，增進貓咪身心健康。只要水泥板安全、無毒、不會造成誤食碎屑，讓貓自由探索即可，不必過度擔心。若出現異常行為或破壞傾向，應及早諮詢獸醫。

