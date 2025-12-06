英國74g胖倉鼠　因錯餵「這食物」體重是同類2倍　狂瘦兩月求領養

最近，英國錫菲市的一家收容所在今年5月的時候接收了一隻超胖的倉鼠「Angel Delight」。



年僅1歲的牠，體重竟然高達74g，是同年齡母倉鼠正常體重的2倍！

工作人員說：「Angel Delight體重之所以會超標，是因為前主人給牠餵錯了，餵得不是倉鼠糧而是豚鼠糧，而且給牠的活動空間也太小了，缺乏運動，越長越胖。」

為了小倉鼠的健康，收容所立刻制定了減肥計劃：輕食和運動。

經過2個月的努力，Angel Delight體重成功降到了57g。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】