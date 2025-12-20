教師搜學生書包驚見活蛇　童母急衝學校先做這事：太冷會害死牠

一名小學老師午休時間進行搜書包的動作，結果打開一名男童的書包竟然直接跟一雙眼睛對到眼，嚇到她崩潰尖叫，這件事情驚動了所有校務人員也包含校長，原來男童的書包內竟然有一條蛇，連校長都很不解為什麼蛇會跑進書包內。



根據The Dodo報導，美國一名小學一年級老師齊貝爾（Jeannette Zirbel）在午休時間進行搜查學生書包的例行工作，她拿起其中一個特別沉重的書包，以為裡頭裝滿了用品，結果打開一看竟直接和一雙眼睛對上，讓她崩潰尖叫出聲。

美小學生帶蛇上學，校長震驚不解（jeannettezirbel@TikTok；01製圖）

齊貝爾表示，當下她看到這情況簡直嚇傻了，連忙將書包拉鍊拉上，聯絡校方人員來處理，就連校長都難以置信，因為這是班上一名男童偷偷把自己的寵物蛇阿芙蘿黛蒂（Aphrodite）塞進書包帶來學校，這是前所未見的狀況。

校長隨即聯絡孩子的母親萊茵（Samia Rhine），她立刻趕到學校，第一件事就是確認阿芙蘿黛蒂是否安好，並替牠取暖，因為蛇需要溫暖的環境，而牠在書包裡已經冰冷僵縮。

萊茵說，發現這件事情她立刻教訓兒子不可以帶蛇上學，除了同學跟老師會害怕之外，密閉的書包對寵物蛇來說也不是一個良好的生存環境，蛇應該待在家裡為他準備的溫暖小窩，而不是蜷縮在書包裡瑟瑟發抖。

好在最後阿芙蘿黛蒂平安回到家，小男孩也向老師道歉，萊茵雖然還是無法理解兒子是怎麼瞞過父母把蛇帶出門，但她保證這種事情絕不會再發生。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】