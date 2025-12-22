鏟屎官關空調遭貓咪抗議：扒空調口催開、氣到「咬人」　萌翻網友

夏天一到，貓主子的命就不是貓糧給的，而是空調給的。



視頻源於博主@諾諾是隻布偶貓，鏟屎官將空調一關，小貓就隻身前往客廳的空調底下，不停地扒拉空調口，試圖用自己的小爪子打開救命神器，一邊扒拉一邊叫着，彷彿在說：「麻麻，我的空調呢？」

鏟屎官將空調一關，小貓就隻身前往客廳的空調底下，不停地扒拉空調口。（諾諾是隻布偶貓@抖音）

小貓扒拉無果後，委屈巴巴地望向鏟屎官，彷彿在說：「麻麻，我找到空調了，快給開開！」

但是鏟屎官也無動於衷，小貓就開始「空調保衛戰」，繼續扒拉空調，時不時望向鏟屎官，嘴裏還不停地嘟囔着，試圖以此來催促鏟屎官開空調！網友直呼：「你看牠都快哭了，趕快給牠開空調！」

博主連忙解釋道：「這個空調是剛關的，一關上小貓就上去扒拉，真的沒有不開空調啊！」哈哈哈哈，只能這樣解釋了：小貓真實戲精本精~

只能這樣解釋了：小貓真實戲精（諾諾是隻布偶貓@抖音）

開啟「空調保衛戰」的可不止這一個小貓，視頻源於博主@佐伊太乖了，鏟屎官嘗試將空調關了，看一下小貓的反應，只聽「滴」的一聲，空調關了，鏡頭轉向小貓，眼睛望向空調愣住了，瞬間轉頭望向鏟屎官，彷彿在說：「你關的？」

轉眼間，小貓跳上了鏟屎官的牀，開啟了「空調保衛戰」！只見小貓氣鼓鼓地坐立在鏟屎官身邊，鏟屎官連忙安撫：「你別生氣了，那我冷了。」誰知，小貓根本不吃這一套，直接上嘴~

這攻擊性比日常＋100，鏟屎官直接握住小貓脖子，直呼：「咱倆有話好說，你穿個貂，我又沒穿貂！」但是商量無果，小貓還是繼續攻擊，最終，鏟屎官妥協了，聽見「滴」的一聲，空調開了！

小貓自然而然地望向空調，彷彿在確認這空調到底開沒開！鏟屎官說道：「都開了，別擱着杵着了！」小貓轉身那叫個絲滑，漫步回到了自己的窩~

這波「空調保衛戰」屬實打得漂亮！所以，夏天千萬別隨便關貓主子的空調，因為你永遠不知道，為了保衛它，你家那個傻憨憨會萌出什麼新高度！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】