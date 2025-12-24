父母偏心挪女兒生活費養貓弟弟惹議　網友怒轉同情：弟弟瘦弱心疼

刷到個求助帖，看得我血壓高。



一妹子發帖問「20歲，剛上大一家裏就添了個弟弟，可笑嗎？他的奶粉錢要從我生活費裏出，我到底該怎麼辦？」

哇！短短一句話，都想把手伸進去屏幕了，沒錢幹嘛還要生弟弟啊！不會是什麼重男輕女的情節吧！剛想點進去激情對線，一看弟弟默默收手了……妹子說的弟弟竟然是一隻可愛的小橘貓，現在已經是大橘為重了。

好好好，比我還會起標題，真是新聞界奇才！看視頻前還想罵這樣的家庭讓人窒息，看視頻後就不一樣了，生活費扣點怎麼了，臨時工暑期工啥都得幹，別虧待弟弟。

妹子的爸媽很喜歡弟弟，弟弟兩歲半就安排了一棟大別墅，還是帶露台的那種。而且弟弟的壓歲錢比妹子還多，買罐罐買貓條嘍！弟弟完全是被寵上天，有時候喝水還得爸媽親手伺候，拿個生蠔殼這麼餵。

除了霸佔爸媽的愛，弟弟也會霸佔妹子的其他東西，比如玩具娃娃，直接睡在妹子的牀上，看不慣姐姐過生日，跳到桌子上宣誓主權。本來大家也覺得挺離譜的，但是對象是小貓的話，那是另外一回事了「怎麼會有這種家……你去給你弟炒倆菜，再塞兩萬塊錢。」「天啊，原生家庭到底給……你帶來了什麼好貓咪。」

當然了，小咪怎麼可能真的懂這麼多呢，懷疑都是妹子故意詆譭的。

說到爸媽養貓，竟然會這麼溺愛！刷到一個網友餵小貓吃貓條，貓條都懟到嘴邊了，小貓聞兩口就轉頭，絲毫興趣都沒有。

很奇怪，懷疑小姐姐餵的不是小貓喜歡的口味，每次貓條拿出來，哪隻小貓不得跟着跑。直到小姐姐的爸爸接過貓條，小貓聞了聞舔舔嘴巴，想吃但還是沒有動，下一秒人都看傻，爸爸直接把貓條往臉上擠，小貓聞着味上前，津津有味地吃起來 ，把爸爸臉上的貓條全都舔得乾乾淨淨。

小貓的舌頭上是倒刺，舔在臉上會有點小痛，沒想到爸爸竟然這麼慣着小貓！話說回來當初到底是怎麼發現的呢？

一開始養貓爸媽都說這不行那不行，後來連給小貓洗爪爪都要親力親為。

「我媽給貓註冊了微信，還拉進去了家庭群」

「之前說害怕貓毛滿天飛，現在倒是不擔心貓毛掉進菜裏，還要馱着小貓一起做飯。」



哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈，「小聲點，貓都睡了。」

養一隻小貓就像多一個家人，不知道你爸媽在養貓之後有沒有真香呢？

【本文獲「喵呆力萌寵星球」授權轉載，微信公眾號：miaodaili666】