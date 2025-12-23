沒養貓咪卻特地裝貓門？鄰居貓天天上門做客 每日趕場牠超忙碌
撰文：貓與愛的世界
網友@englishbulldog_emmie家裏養了兩隻小狗，並沒有養貓，但她家總有小貓來做客。而這隻前來做客的小貓，名叫「Oliver」，是鄰居家的貓咪。
Oliver跟他們一家關係非常好，平時就很喜歡跟她家的狗狗玩，有時候看到她在遛狗，還會跟過來一起散步。
後來，雙方關係越來越好了，Oliver就常來家裏，跟在自己家一樣自在。
因為貓貓總來拜訪，網友擔心有時候家裏沒人牠進不來，就安裝了一扇貓門，方便小貓隨時來做客。
最有意思的是，Oliver並不是固定來網友家裏，牠是一隻社牛貓，在小區有很多朋友，每天都會趕場去拜訪。
不過，網友還是很開心：「能給Oliver提供一個不錯的休息地就很好了，歡迎牠常來~」
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】