黑喵飛機耳對人狂吼 直至聽到這3個字瞬間變臉獻吻撒嬌：早說嘛
撰文：聯合新聞網
早點說本喵就不用浪費力氣了！一名貓奴日前錄下愛貓發狠狂叫的影片，不斷飛機耳還想作勢打人超級兇猛，不過一聽到主人說出「三個字」，眼神瞬間清澈秒變成撒嬌貓咪，被網友們封為根本就是「全網變臉最快的貓！」
從網友「CatherineRen」轉發的影片可以看到，畫面中的黑貓對著主人不斷哈氣狂叫，飛機耳的同時還想撲向主人相當不好惹。
黑貓還在生氣始終沒有氣消，一直到主人說出「吃凍乾」的關鍵字，貓咪瞬間冷靜下來變得超級溫柔，甚至主動對主人獻吻，接著倒地翻肚撒嬌，和剛剛的黑貓根本是兩隻貓咪，超反差的行為讓網友看了都笑翻。
數十則留言表示：
「黑貓：為了生活，我能忍」
「聽到關鍵字就不氣了，變成撒嬌貓咪」
「黑貓就是可愛」
「牠就是個小孩貓咪！想吃零食了」
「甚麼字都不用記，凍乾一定要會！」
