貓咪開學典禮直闖講台搶風頭成焦點　院長超暖心一句話引全網共鳴

中國四川成都一所學校的新學期開學典禮，出現了史上最可愛的嘉賓！一隻平日在校園裏就備受寵愛的虎斑肥貓，在典禮進行中悠哉地走上講台，正當大家以為牠要被請下台時，台上的院長卻笑著說「讓牠上來，牠是我們學校的貓咪代表！」這一幕被學生拍下分享到網路上，超有愛的互動融化許多網友。



網友「鴨聖婆」轉發了一段有趣的短片，在開學動員大會上，一隻灰白相間的虎斑貓咪從台下緩緩走上講台，絲毫沒有一點畏懼，舉手投足相當從容淡定，彷彿是大家誤入了牠的地盤。本以為牠會被工作人員請走，沒想到台上的院長看到後，不但沒有阻止，反而一眼認出牠並親切地向台下學生表示，要讓這隻貓咪留在台上。突如其來的「驚喜」讓現場師生都忍不住笑了出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊看虎斑學長貓貓誤入講台的可愛搞笑畫面👇👇👇

+ 4

拍攝影片的學生表示，這隻貓咪是學校的「校貓」，平時有很多同學會主動餵食牠，學校平時也會救助這些校園裏的小生命。可見這隻貓咪平時在校園裏就人氣超高，早已是大家公認的學長貓貓。

這則溫馨的影片在網路上瘋傳，網友們紛紛留言表示：

「學長位置蠻前面的」

「好校長！這樣才能帶好學生」

「太可愛了，這樣的大學一定很溫暖」

「這才是教育育人的地方和處理方式吧」



路過的貓貓意外成了開學典禮最亮眼的焦點～

延伸閲讀：虎斑浪貓狂奔拒夫妻收編？結局神反轉 竟上演一場誠意大考驗（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閱讀：

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

超暖心社區「蓋一排貓房」收留浪浪！網友激推：全世界都該跟進

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】