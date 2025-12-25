夫妻婚禮場地「撿到一個女兒」　暖心奇遇網友直呼：天賜新婚禮物

一對新婚夫妻帶雙方父母去吃飯，結果意外發現一隻孤兒奶貓，原先這對夫妻就有一起養一隻原住民貓，見到這隻小貓很是喜歡，於是便收編回家，夫妻倆打趣說「才剛結婚第一天就有女兒了」。



根據The Dodo報導，美國布魯克林一對新婚夫妻艾莉卡（Erica）與克里斯汀（Cristian）和雙方父母一起去參觀婚禮場地，吃完晚餐後，克里斯汀的母親竟意外發現一隻小三花貓縮在大花盆後面，大家都被這隻可愛的小奶貓萌翻，但現場完全沒有其他貓的蹤影，也找不到母貓在何處，推測應該是跟媽媽走散的流浪小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

克里斯汀跟老婆立刻把小貓抱起來取暖，餐廳甚至還拿出餐巾布讓他們替小貓包起來取暖，小貓被帶回家後又餓又累，經過檢查還滿身跳蚤，夫妻立刻給牠洗了個熱水澡，讓牠可以好好度過一晚。克里斯汀表示，原本他跟老婆同居期間就已經養了原住民貓名叫壽司（Sushi），他們完全不介意在剛成為夫妻的時候就多一位女兒回家。

艾莉卡說，原本只是自己帶著爸媽去看婚禮場地，沒想到才剛結婚就多了一個新女兒，因為當天晚餐吃的是義大利麵，所以決定給這隻小貓取名叫里加通尼（Rigatoni）。

艾莉卡事後將這段奇遇上傳到個人Tiktok帳號「@ilove_chickenpotpie」上，直呼這是上天給他們夫妻檔的新婚禮物，影片吸引超過10萬人觀看，也收獲不少網友的祝福，如今里加通尼已經融入新家，和原住民貓壽司相處得非常融洽。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】