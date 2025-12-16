毛孩吃油也能瘦？揭秘科學餵養7關鍵　選對「優質脂肪」是重點

之前我們解析了優質脂肪與劣質脂肪的奧秘，那麼今天咱們來說說如何均衡寵物飲食結構，做到真正的科學餵養吧~



其實啊，要讓寵物吃得健康還不發胖，關鍵在於平衡脂肪的質與量。

要讓寵物吃得健康還不發胖，關鍵在於平衡脂肪的質與量。

1. 選擇優質脂肪來源

深海魚類：沙丁魚、鯖魚等也富含Omega-3；

亞麻籽和奇亞籽：植物性Omega-3來源；

雞蛋：特別是蛋黃中的健康脂肪；

牛油果：富含單不飽和脂肪酸（但需注意某些品種對寵物可能有毒）；

橄欖油：適量添加可增加食物適口性。

2. 控制總脂肪攝入量

不同生命階段的寵物對脂肪需求不同：

幼犬幼貓：需要較高脂肪（約15-20%乾物質基礎）支持生長發育；

成年寵物：維持期建議10-15%脂肪；

老年或肥胖寵物：可降低至8-12%。

3. 合理搭配蛋白質和碳水化合物

高蛋白、適量優質脂肪和低碳水化合物的飲食結構，有助於增加飽腹感、維持肌肉質量、減少脂肪堆積等，在科學餵養中備受推崇。

4. 注意食品新鮮度

脂肪容易氧化變質，選擇寵物食品時應注意：

酸價：衡量油脂酸敗程度，數值越高新鮮度越差；

過氧化值：油脂氧化初期指標；

丙二醛含量：與「哈喇味（油膉味）」相關，含量高表明油脂已嚴重酸敗。

5. 結合適量運動

即使攝入優質脂肪，也需要通過運動來促進能量消耗、維持健康體重、增強肌肉力量等，狗狗的每日散步、貓咪的室內或室外玩耍對於保持健康很重要。

6. 警惕寵物食品中的脂肪陷阱

市場上許多寵物食品可能存在脂肪相關的問題，消費者需提高警惕的方面比如：

虛標營養成分（部分產品實際脂肪含量與標籤不符）；

使用劣質脂肪：如回收油脂或氧化變質的脂肪；

過度添加誘食劑：雖然能提高適口性，但可能導致過量進食；

菌落總數超標：衛生不達標的產品可能含有害微生物。

7. 選購寵物食品時的一些建議：

- 選擇信譽良好的品牌；

- 查看成分分析保證值；

- 注意生產日期和保質期；

- 觀察開封後的氣味和外觀變化。

延伸閲讀：寵物健康｜貓狗軟便又拉肚子？ 從大便形狀、顏色分辨健康情況

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】