飼主睡房裏崩潰大哭 小貓叼最愛逗貓棒送安慰 瞬間暖心超治癒
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@bubbamoomoo情緒崩潰，獨自在卧室裏嚎啕大哭。家裏的小貓「月亮」第一時間發現了她的不對勁。
於是，小貓咪將自己最喜歡的玩具叼到了鏟屎官面前~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
家裏的小貓「月亮」第一時間發現了她的不對勁。於是，小貓咪將自己最喜歡的玩具叼到了鏟屎官面前（bubbamoomoo@TikTok）
網友當時嗚嗚嗚更想哭了！因為逗貓棒是月亮最喜歡的玩具，牠每次玩都特別開心。牠一定是覺得這個玩具，可以讓牠開心，那一定也能讓主人開心起來！
月亮：人，你要快樂！
太治癒了吧！我宣佈，小貓世界第一好！
延伸閲讀：3隻小貓排成三角形互相聞屁屁面爆紅 網民被逗笑：喵界的永動機（點擊連結看全文）
+4
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】