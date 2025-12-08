飼主睡房裏崩潰大哭　小貓叼最愛逗貓棒送安慰　瞬間暖心超治癒

撰文：貓與愛的世界
網友@bubbamoomoo情緒崩潰，獨自在卧室裏嚎啕大哭。家裏的小貓「月亮」第一時間發現了她的不對勁。

於是，小貓咪將自己最喜歡的玩具叼到了鏟屎官面前~

網友當時嗚嗚嗚更想哭了！因為逗貓棒是月亮最喜歡的玩具，牠每次玩都特別開心。牠一定是覺得這個玩具，可以讓牠開心，那一定也能讓主人開心起來！

月亮：人，你要快樂！

太治癒了吧！我宣佈，小貓世界第一好！

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

