貓咪奇特樣子大集合　有鬼臉貓、長頸貓　還有最誘人「翹屁嫩貓」

人有高矮胖瘦，貓…也有圓長扁翹。今天是奇奇怪怪小貓咪！最近，刷到一位網友的視頻，說自家小貓突然聞到了什麼異味兒，然後表情就變得很奇怪。



我一開始還尋思，一隻貓的表情能有多奇怪。直到點開視頻……

嚯，這是表情的問題嗎(╯‵□′)╯︵┻━┻，你這貓也不對勁！

你瞅瞅，你瞅瞅，像誰！

有人就說了：

「你這和養了個鬼在家有什麼區別，半夜嚇死我得了！」

「有一說一，法令紋和黑眼圈果然顯老！」

「你實話告訴我，是不是把小貓陽氣吸乾了！」



……

關鍵是，你們以為花紋奇怪的小貓很少嗎？並不！

網友@騎公路車的小徐 分享：

「養牠的時候，還小小的，啥也看不出來，現在好氣啊啊啊啊啊。」

奇怪花紋的小貓（@騎公路車的小徐）

好笑的是，有的小貓不僅花紋獨特，身體也各有特色。

網友家的小奶貓，正臉巨可愛！

但側面一看，超絕扁頭！

好一個貓圈黃曉明！

網友@CatApartment 說自家小貓的脖子比較長。

我一開始以為是這種，就是穿的衣服領子太低了顯得脖子長。但並不是！他家咪根本就沒穿衣服，卻擁有超長脖子。

這還不算，另一網友家的小貓也是！脖子嘎嘎長！不知道的還以為cos的這個表情包！

也有網友不服氣了。

@我的最愛：

貓咪不是應該沒有脖子的嗎？（我的最愛@抖音）

「貓有脖子？我今天才知道，我以為直接肩膀連着頭的！」

@放個臭屁給網友聞、」º：

沒有脖子才是貓咪的常態？（放個臭屁給網友聞、」º@抖音）

「不信謠不傳謠！」有脖子長，就有腿長！

網友@igau_lechatnoir 家裏養了一隻貓圈概念神之黑貓。

平時看的時候就覺得這小貓好像挺長的，但因為太黑了，也不確定到底是腿長還是脖子長。

直到牠伸懶腰！

破案了，就是腿長！

相比之下，白貓的腿也沒有短到哪裏去！

網友@chiacats_0102 家裏的小白貓 腿長的也有點突出！

趴着、側躺、仰躺，這大長腿，多少有點太誇張了！

而且有的小貓不止腿長，屁股還翹！

網友@cats_in_the_attic_2020 開了一家貓咖，他們店裏的銷冠是一隻叫做「小花」的三花貓。

很多人就很好奇為啥牠是扛把子？就因為長得好看？

但其實是牠太會了！！！

小花每天最喜歡做的事就是趴地上，曬牠那翹得可以頂起一瓶礦泉水的蜜桃臀。

客人們一進店：好傢伙，翹屁嫩貓！賞！就這麼莫名其妙地成為了銷冠。

網友@woresheileee 家的小貓就更神了！

她只是曬了一張小貓在沙發上睡覺的照片，大家卻以為貓被坐扁了！

但實際上…這就是一隻扁扁的貓，從小扁到大的那種……

……

世界上沒有一樣的葉子，也沒有一樣的小貓。不管是高矮胖瘦圓長方扁，都是可愛小咪呀。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】