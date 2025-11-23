秋季養狗必看 溫差大、易生病如何應對 教你5招守護毛孩健康
秋天來了，終於涼爽的舒服季節到來了。相信鏟屎官們都迫不及待的想帶毛孩子出去踏青郊遊了呀~不過開心玩耍之餘，以下這些秋季養寵注意點要記得多多關注喲！
1. 注意保暖
冰涼的地板已經不適合讓狗狗直接在上面睡覺啦，特別是很容易著涼的肚子。
可以幫孩子準備一塊舒服的毛毯或是軟墊，讓毛孩子睡的更踏實。如果家裏是長毛或捲毛的狗狗，那麼不靜電的材質還能防止毛髮打結呢~
2. 洗澡頻率
秋季早晚溫差比較大，洗澡千萬千萬要及時吹乾哦！不然容易引起感冒、拉肚子等情況。
最好是避開晚上洗澡，選擇有太陽氣溫也比較適合的時候洗，長毛狗狗可以適當的使用一些洗護髮素，防止毛髮和皮膚太過乾燥。
3. 定時驅蟲
不要因為覺得出去的頻率少，或是覺得秋天蚊蟲少，就覺得不需要驅蟲哦~ 定期做好體內外驅蟲，以免寄生蟲困擾，這點很重要喲~
同時也可以增加補充一些營養品，因為有些狗狗也是會和我們人一樣，換季會感覺到皮膚乾燥，鏟屎官們也要多多留意毛孩子們的皮膚變化哦~
4. 外出運動
秋季晴朗天時，最適合帶狗狗到戶外運動運動，曬曬太陽了。如果自家的汪汪還是幼犬的話，還是建議在家活動喲，避免牠們因為抵抗力低，而感染蜱蟲等情況。
另外需要注意的是，秋天也是狗狗們的發情期，容易因為體內激素的變化，變的性情急躁，衝動打架。所以出門一定要看管好自家的狗狗喲。
5. 少量多餐
貼秋膘貼秋膘，這在動物界也是一樣的。秋天胃口大開，飯量飆升，感覺胃變成了無底洞。
為了防止狗狗一頓猛吃容易消化不好反而造成腹瀉等腸胃問題，餵養時可以以少量多餐的形式，並且提供充足的飲水量。
金秋好時節，快帶家裏的狗狗們出去賞秋景吧~
