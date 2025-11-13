怎麼訓練狗狗前進？從食物引誘到無誘導完整訓練　簡單易懂好操作

我們經常能在有關狗狗的影片中看到這樣的畫面：主人向狗狗發佈一個口令（例如「去」），或是給出一個手勢指令，之後狗狗就會朝主人指示的方向前進。



不少飼養狗狗的人看到這類影片後，也想訓練自家狗狗學會前進，但「犬隻前進科目如何訓練」卻是很多人都不清楚的問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

所以以下內容，會為大家介紹犬隻前進科目的訓練方法，大家看完這篇文章後，就可以用來訓練自家狗狗了。

訓練狗狗前進的方法▼▼▼

1. 食物引誘

訓練狗狗前進時，不可能第一次下達口令或做出手勢指令，狗狗就明白我們的意思並前進。我們首先要找到能引誘牠們前進的東西，而對狗狗來說，最有吸引力的莫過於美食。

我們可以在一段路程的盡頭放上一些狗狗喜歡吃的食物，然後先用牽繩陪著牠們一起前進。但要注意，每次出發時都要給予口令，比如「去」、「出發」這類簡單的口令。

2．逐漸減少引誘食物直至完全不用

前面提到可以用食物引誘的方式訓練狗狗前進，在訓練初期，食物的確能起到很好的引導作用。但在反覆訓練一段時間後，我們就要開始逐漸減少用來引誘的食物數量。

舉個例子，一開始我們可能會準備四塊食物，訓練一段時間後，就可以減到三塊，之後再減到兩塊，最後完全不用食物。如果撤掉食物後，狗狗聽到我們的口令依然會前進，那就說明我們的訓練達到目標了。

雖然訓練狗狗學會前進需要一定時間，也需要我們投入不少精力，但相信只要大家有足夠的耐心，最終一定能教會牠們。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】