懷孕母貓雪地求救　超輕體重卻藏著7條命？一年後現況爆光哭全網

那天的雪下得格外大，彷彿要將整個世界埋進潔白的寂靜裡。博主 @我和流浪貓 裹緊羽絨服往家走，鞋底踩在積雪上發出咯吱咯吱的響聲，突然被一陣微弱的貓叫拉住了腳步。



只見小貓把自己緊緊縮在車底輪子旁那點可憐的空間裡，風雪無情地拍打牠凌亂不堪的毛髮。牠似乎已耗盡所有力氣，脊背在劇烈的顫抖中輕微起伏，就像即將熄滅的蠟燭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來博主帶牠去寵物醫院檢查才知道：這是一隻懷孕的小貓。

「喵嗚……」牠察覺到博主的動靜，卻沒像一般流浪貓那樣豎毛逃跑。那雙勉強睜開的眼睛直直盯著博主，眼神裡沒有恐懼，只有一種近乎請求的澄澈。博主嘗試著叫「咪咪～」，每一聲小貓都會回應。

被欺凌的小貓（我和流浪貓＠抖音）

小貓試圖朝博主走來，小腳凍得不敢落地。博主真的怕小貓撐不過這個冬天，於是拿來貓包，把小貓帶回了家；抱起來的那一瞬間，甚至感覺不到牠身體的重量，只覺得一份無聲的託付，沉沉地壓在了心上。

後來，博主帶牠去醫院檢查，發現：牠連同腹中七隻幼崽加起來，體重只有1.85Kg！一年過去後，小貓長胖了，現在有 5.22Kg！在博主的細心照顧下，小貓的七隻寶寶也都生活得很好～

被欺凌的小貓（我和流浪貓＠抖音）

在下雪的半年前，博主已經投餵過二十多隻流浪貓。因為這隻小貓總是一臉抑鬱地靜靜待在一處，博主覺得牠長得特別漂亮，就像墜入人間的仙女～

於是，博主開始慢慢觀察牠，卻意外發現牠竟然是一隻被欺凌的小貓！每當大家一起吃東西時，牠都會被趕走。博主發現後，每次都會在別的地方再放一份貓糧；後來博主還買了一輛貓車，給流浪貓們過冬，可其他貓還是不讓牠上去……

小貓永遠是自己安安靜靜地待在角落裡，不爭不搶。當其他流浪貓在貓車裡過冬時，牠還是自己找了個隱蔽的角落待著。或許是母愛的本能，牠向博主發出了求救，博主也在這一刻下定決心收養牠！

被欺凌的小貓（我和流浪貓＠抖音）

在最新一期影片中，博主剪輯了小貓被收養前後的模樣：從前的牠被欺凌、吃不飽，體重僅1.85Kg卻生下七隻寶寶；現在的牠在博主家裡，開開心心地和自己的寶寶生活在一起～

貓咪和牠生的７只小貓（我和流浪貓＠抖音）

原來有些生命的韌性，足以讓冰河解凍。當看見小貓幸福地和孩子們生活在一起時，我忽然明白：這世上最深的暖意，往往誕生在最徹骨的嚴寒之後！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】