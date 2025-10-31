狗狗被棄收容所一臉悲傷　有新家後笑開花　與工作人員道別超溫馨

這隻狗狗名叫「阿瓦」，被原主人遺棄在了收容所。



牠似乎知道主人已經不要自己了，內心的傷心和落寞簡直溢出了屏幕。

但好在，收容所的工作人員都十分友善，他們用盡全部的力量陪伴着阿瓦，幫牠卸下了心防。而屬於的阿瓦幸運也慢慢到來，一位訪客在看到阿瓦後，便立刻決定將牠帶回家照顧。

阿瓦似乎也明白自己終於要有家了，離開前，牠開心的趴在桌子上與工作人員道謝與告別。

也希望小傢伙未來可以一切順利！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】