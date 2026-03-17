貓咪嫌棄主人衣櫃亂糟糟　幫鏟屎官「斷捨離」　反催好好收拾

網友@canele___s家裏養了一隻很皮的貓「屁橘」，經常惡作劇。



這天，她疊衣服，想要把衣服什麼的全部放回衣櫃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到，屁橘看到亂糟糟的衣櫃，那叫一個心煩意亂，直接衝上前幫鏟屎官斷舍離。

屁橘：「都什麼破衣服，全部丟掉，亂死了！」

網友非常無語：「我知道衣櫃亂是我的錯，但你也沒必要這樣吧！」

貓咪被抓包後，直接躺在地上耍賴。（canele___s@Threads）

小貓對此：「那咋啦？」

哼，小貓好樣的！督促鏟屎官乾淨整潔，所以……以後給我好好收拾衣櫃！

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