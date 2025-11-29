愛犬總是亂咬亂叫？破解狗狗7大壞習慣　用對方法才能養出乖毛孩

大家養狗狗都知道，狗狗有的時候可以很可愛，有的時候可以很溫順，但是有的時候卻很頑皮。當然，狗狗的壞習慣還是比較多的，所以從小就要受到嚴格的訓練。



你家狗狗是不是有以下壞習慣呢？（marcus-wallis＠Unsplash）

1. 啃咬

所有的幼犬都會啃咬。成犬也會，要麼是缺乏教育所致，要麼是感到無聊。你要做的第一步是環境管理。在啃咬問題沒有解決的時候，不要把狗能咬到的東西放在牠周圍。主人的手邊要準備好適於狗狗啃咬的東西，一旦牠們開始啃別東西，把你準備好的和牠交換。

2. 撲人

狗狗不覺得撲人是壞事——牠們想和你打招呼，而且，在撲人的時候，十有八九都會得到關注。解決之道就在其中。如果你不希望狗狗撲人，在牠撲的時候就不要給牠任何關注（包括正面的和負面的），哪怕牠一再糾纏你。你要做的就是，轉身並忽略牠。當狗狗四腳落地的時候，再轉過身來給牠愛撫和讚許。

3. 吠叫

狗狗喊叫是個大問題，而且狗狗吠叫的原因多種多樣。為了阻止吠叫，首先需要知道你的狗為什麼這麼做。如果牠的吠叫是出於恐懼、壓力或攻擊原因，你需要尋求專業訓犬師的幫助。如果狗狗因聽見聲音而吠叫（例如門鈴，敲門聲，孩子玩耍的聲音），你就需要給狗狗做聲音的脫敏訓練。從低的音量開始，如果狗狗不叫就把玩具或零食獎勵給牠。逐漸加大音量，直到你認為可以用真正的聲音來訓練狗狗。

4. 室內大小便

這可能是最讓人氣惱的事情，也是每年被領養狗狗最常見的棄養原因。如果是沒有學習過的幼犬或老犬，你需要從限制活動範圍開始（從小空間開始，成功以後再逐步擴大活動範圍）。應按時餵食，這樣就能夠知道過多久後應該帶牠外出方便了。在狗狗玩耍、小憩或大量飲水後，也要帶牠們外出上廁所。不要懲罰！過去舊的方法主張彈狗狗鼻子或打屁股，這只會讓狗狗害怕。使得牠會在房間裏排便時躲藏起來，卻不能阻止牠在房間裏便溺。

5. 張嘴就咬

所有幼犬都會在你走動的時候咬你的鞋跟和腳，在你用手和牠玩的時候咬你的手。這也是比較常見的問題。如果狗狗不咬就給牠獎勵。你還可以拿個啃咬玩具給狗狗來滿足牠的追逐和啃咬慾望。

6. 拖拽行為

這是另一個普遍抱怨的問題。最好的解決辦法是當狗狗拖拽的時候，你停住不動。等牠回來後再繼續前行。如果狗狗待在你的身邊，稱讚牠給牠零食。你也可以利用訓練工具，重要的是不讓狗狗因為拖拽而獲得任何東西，這只會獎勵牠的拖拽行為。相反，停下，等牠回來後繼續前進，去牠想去的地方。用這種方法，狗狗能夠學會要想去任何地方，最好的方式是不要拖拽。

7. 偷吃食物

偷食物不僅讓人惱火，食物中的成分如果對狗狗有害，是很危險的。最好的方法是教會狗狗「別碰」和「放下」的口令（有時候讓狗狗「別碰」已經太晚了，這就需要「放下」的口令）。在訓練的時候，要收好訓練用的食物，別放得到處都是以免狗狗吃到。

所有的狗狗都是這樣，只要你有足夠的耐心，一定可以訓練出一隻優秀而且聽話的狗狗。不要妄想不對狗狗進行任何訓練狗狗就能特別聽話，聽話的狗狗都是從小開始教育。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】