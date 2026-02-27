陪狗狗玩能減壓？研究指主人與狗心跳可同步　牧羊犬「感應」最強

如果你覺得和狗玩只是單方面付出，那你可得重新認識一下這些毛茸茸的心靈治癒師了！芬蘭耶夫斯基拉大學的研究顯示，當你和狗狗一起放鬆時，你們的心跳變異率會同步——簡單來說，你們的心跳其實也在「心靈連線」。



心跳變異率（heart rate variability，HRV）代表著心跳間隔的變化，是衡量放鬆程度的好指標。當HRV高，表示放鬆自在；當HRV低，可能代表壓力爆表，像是在考試或參加馬拉松時。

該研究發表在《Scientific Reports》，研究中發現當主人的心跳變異率提高，狗的心跳變異率也會提高。這可不是說狗狗會考慮你是不是該喝杯茶放鬆一下，而是反映了你們在一起時情感的同步性。特別是在一起休息時，沒有外界任務干擾，你們的心跳變得出奇地相似。也就是說，當你放鬆地躺在沙發上時，你家的狗也很可能在那邊打著哈欠，心跳跟你一起慢了下來。

研究發現狗狗的情緒會隨著主人有一定同步性（Guillaume Boulanger@pexels）

這樣的情感連結可不是偶然。在互動任務中，比如玩丟球遊戲時，主人的活動量也會影響狗狗的活動量，這些同步並不單純是因為你們一起跑來跑去，而是情感上的默契。你在忙，狗就陪你一起瘋；你在靜，狗也跟著你靜。這種心跳同步不只是「在一起動」，更是一種深層次的「情緒共鳴」。

研究人員還發現，大型狗的心跳變異率較高，顯得更加悠閒自在。而且有意思的是，如果主人的性格比較容易擔憂，這些狗反而可能會更加依賴和主人間的情感連結，尤其是牧羊犬這類對人類反應特別敏感的狗狗，牠們似乎能感受到主人的不安，並尋找更多安全感。

研究人員還發現，大型狗的心跳變異率較高，顯得更加悠閒自在。（Ar kay＠pexels）

大型狗心跳變異率高 牧羊犬對人類反應敏感

(a). 準備階段：將電極固定在自黏性彈性繃帶上，並用保護罩和膠帶紙加固。(b). 為了優化連接，在電極位置的棉布上塗抹生理鹽水和導電超聲波傳輸凝膠。(c). 為保持電極緊貼狗狗的皮膚，將自黏性彈性繃帶小心地繞在狗的胸部，並覆蓋在電極。（《Scientific Reports》 (CC BY 4.0) ）

這項研究中，一個驚喜的發現是，狗的心跳變異率竟然能最佳地解釋主人的心跳變異率，甚至超過了活動量和BMI這些已知影響心跳的因素。

簡單來說，你以為是你在陪狗，實際上狗狗可能在更深層地影響你的情緒和心跳，這讓「狗是人類最好的朋友」這句話有了科學證據！

簡單來說，你以為是你在陪狗，實際上狗狗更深層地影響你的情緒和心跳。（zhangliubin@pexels）

研究領導人Miiamaaria Kujala說：「我們這次的研究特別之處在於，同時研究了狗和主人的心跳與活動量，這樣的挑戰性研究使我們更有機會理解雙方的互動。」這項研究顯示，狗和主人的情緒及神經系統反應會在互動中逐漸適應彼此，像是一對彼此心心相印的好朋友。

這項研究共邀請了30對主人和他們的狗，主要是牧羊犬和尋回犬等擅長與人協作的品種。結果與以往的研究一致，這些「合作高手」對主人行為和性格特徵特別敏感。下一步，研究團隊將進一步深入挖掘這些情感連結背後的具體機制。

一項研究發現，牧羊犬和尋回犬對主人行為和性格特別敏感。（IAN LO@pexels）

【本文獲「明日科學」授權轉載。】