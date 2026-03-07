小貓抓老鼠獲誇後　竟現場重播抓鼠過程　連續5天帶鼠回家求表揚

現在是真切感受到什麼叫做被哄成胚胎了！



網友@家有三擼的小貓抓到了一隻老鼠，興奮地拿到網友面前領賞。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓：人！你看！

小貓抓到了一隻老鼠，拿到網友面前等待表揚。（有喵青年提供）

網友一看立馬讚不絕口，誇張地一直誇：哇！你好厲害！！

哈哈哈哈哈沒想到給小貓誇爽了，直接給當場重播如何抓鼠鼠。

小貓超級興奮地抓老鼠求表揚（有喵青年提供）

「我先一個左勾拳一個右勾拳，再來個迴旋踢就把牠抓住了！」

小貓超級興奮地抓老鼠求表揚（有喵青年提供）

這場面給評論區的網友也看笑了

「被誇一句之後突然像體育生一樣開始灌籃哈哈！」

「人：你好厲害～貓：都不是事兒。」



小貓抓到老鼠向主人邀功（家有三擼@抖音）

+ 3

據說小貓接下去5天，每天都抓了一隻老鼠回來邀功……

鼠鼠：誰管我死活呢？

延伸閲讀：小貓咪失蹤16年後 竟奇蹟地回到主人身邊 貓奴哭爆：牠還認得我（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】