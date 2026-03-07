小貓抓老鼠獲誇後 竟現場重播抓鼠過程 連續5天帶鼠回家求表揚
現在是真切感受到什麼叫做被哄成胚胎了！
網友@家有三擼的小貓抓到了一隻老鼠，興奮地拿到網友面前領賞。
貓：人！你看！
網友一看立馬讚不絕口，誇張地一直誇：哇！你好厲害！！
哈哈哈哈哈沒想到給小貓誇爽了，直接給當場重播如何抓鼠鼠。
小貓超級興奮地抓老鼠求表揚（有喵青年提供）
「我先一個左勾拳一個右勾拳，再來個迴旋踢就把牠抓住了！」
這場面給評論區的網友也看笑了
「被誇一句之後突然像體育生一樣開始灌籃哈哈！」
「人：你好厲害～貓：都不是事兒。」
據說小貓接下去5天，每天都抓了一隻老鼠回來邀功……
鼠鼠：誰管我死活呢？
