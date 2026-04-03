別再說主子高冷不聽話！簡單5招訓練 讓貓咪變身貼心「乖寶寶」
撰文：波奇網
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大家都覺得貓咪比較高冷，野性難馴，說起訓練那都是一個頭兩個大。
但是貓咪如果不訓練，調皮起來破壞力更大，抓壞傢俱、偷偷上牀睡覺、推倒易碎品等等。所以貓咪訓練很有必要，而且只要掌握正確的方法，貓咪也能變成一個乖寶寶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
掌握正確方法訓練，便能讓貓咪成為乖寶寶：
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1. 開始訓練的年齡
貓咪訓練要從小開始，最好的年齡是2-3個月的時候，這個時候的小貓比較容易訓練。
2. 掌握訓練的時機
訓貓最好的時機是在吃東西之前，食物誘惑力比較大，這時候牠比較聽話，和其牠時間相比，更加容易訓練。
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3. 控制訓練的時長
貓貓集中注意力時間不長，每次控制在十分鐘左右為宜，但是一天可以訓練幾次。一次一個動作，貓咪很難一次學會幾個動作，總是失敗，喪失信心不願學就不好了。
4. 安靜的訓練環境
最好在安靜的情況下一人訓練。大聲或者人多，貓咪容易出現驚恐的情緒，會把牠嚇走，以後訓練起來就困難了。訓練某一個項目時要注意訓練方式，兩個人如果採取不同訓練方式，貓咪只會覺得困惑，反而訓練效果變差。
5. 耐心的訓練態度
大家都知道貓貓自尊心強，其實很多時候牠們並不願意任人擺佈。所以你的態度更加要好，訓練與玩結合。而且要有耐心，即使做錯了，也不要過分懲罰，萬一貓咪對訓練厭惡，以後再訓練只會事倍功半了。
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