貓咪天生就會捉老鼠？揭秘失去狩獵技能真相　原來關鍵在貓媽媽

我們都知道捉老鼠是貓咪的本能，雖然現在很多培育出來的純種貓，更多的作用是陪伴，所以主人也不會刻意要求其具有捉老鼠的本領。



但是作為在野外生存的貓來說，尋覓食物與狩獵，是要學會的基本技能。那麼，貓咪要多久才能學會捉老鼠呢？

為什麼寵物貓不會捉老鼠（canva；01製圖）

1. 貓咪捉老鼠的技能來自母親的教導

貓咪捉老鼠並且把老鼠當做食物吃，通常是母親教的。當貓咪一個月的時候貓媽媽就會拿來抓到的老鼠當着小貓咪的面吃掉，這是為了讓小貓咪明白老鼠是一種可口的食物。等小貓咪長到兩個月之後貓媽媽就會帶來自己抓的老鼠讓小貓咪吃，嚐到美食之後為了鍛鍊小貓咪抓老鼠的本領，貓媽媽會捉活的老鼠給小貓咪玩，慢慢的，貓媽媽就不會給小貓咪抓老鼠了，等牠自己餓的時候自然會抓老鼠。

不過如今的貓咪很早就離開媽媽，也不能跟着媽媽學習抓老鼠的本領了，加上現在城市很少有老鼠，不知道老鼠是美味佳餚的貓，自然也不會抓老鼠。即使在平時生活中遇見老鼠可能會把牠視為朋友玩一會。

2. 貓咪要多大才能學會捉老鼠？

一旦幼貓的腿腳發育完善了，就能開始追逐移動的物體了。同時鍛鍊了體力，練習瞭如何把握飛跳起來的時機。等到再大一點，「玩耍」的難度就升級了，能夠熟練完成埋伏、偷偷接近，最終一躍而上將獵物捕獲的一系列動作。如果是野貓的話，到了這個階段，就能開始真正的狩獵，經歷了多次失敗以後，習得完美的狩獵技術。一般出生後4－5個月就能達到這個程度。

一般貓在4-5個月大的時候就擁有捉老鼠的能力基礎（unsplash）

3. 家養寵物貓能學會捉老鼠嗎？

即使是人養的貓，如果是放在室外飼養的話，通過戶外的一些實踐，一開始會捉到一些小蟲子，慢慢地就能捉老鼠跟小鳥了。不過，如果是在室內飼養的話，因為缺乏實踐機會，在「嘗試真正的狩獵」階段之前就停滯不前了。大了以後突然遭到老鼠的襲擊的話，甚至會嚇一跳：「這是什麼啊？！」也有貓會嚇得跑掉。最近，這輩子都沒見過老鼠的貓越來越多。像這樣的貓，一直都在繼續着疑似狩獵的遊戲，所以一輩子都不會捉老鼠。

4. 本性難移的貓

現在流浪貓的數量越來越多，很多人出於一顆救助的善心，將貓咪捉回來自己養，很多時候這種方式會另貓咪有一個很好的生活，但是大多數成年之後的流浪貓，並不能適應與人類在一起的生活，他們更想逃離這樣的環境，與其說流浪貓喜歡自由，不如說他們已經適應了野外環境，更謹慎、更活潑、更習慣狩獵，這是一種與生俱來的習性，所以如果領養流浪貓的話，儘量從小飼養，改變其習性，這樣的貓更能適應與人類的生活。

其實，貓咪是否真的會捉老鼠與年齡無關，並不是貓咪長大了，就一定會捉老鼠，捉老鼠這項技能是小時候的學習、長大後的不斷精進，很多主人認為，貓咪捉老鼠是本能，所以把貓咪放歸自然的話他一定可以生存的很好，其實不然，很多從小便離開母親的小貓，並沒有學會狩獵的技能，在自然環境中，很可能在沒有學會捉老鼠之前就餓死了。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】