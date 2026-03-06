小貓一個月內兩度逃家　目標竟都是53公里外同一家酒吧？真相爆笑

英國主人養了一隻叫做花生的小貓，牠平時會出門散步，但夠鐘就會回家。但沒想到去年6月的時候，花生離家後再也沒回來。



主人嘗試尋找，卻一直都沒有花生的消息。直到一個月後，離家53公里的酒吧突然聯繫她，說花生在他們店裏。

直到一個月後，離家53公里的酒吧突然聯繫她，說花生在他們店裏（ITV news@X）

原來，在7月9日，酒吧的工作人員發現了花生，他們立刻帶貓去掃了晶片，查找到主人訊息後並聯繫。

酒吧的工作人員發現了花生，掃描晶片查到了主人訊息。（Vat and Fiddle@fb）

主人很驚訝，她猜測花生可能是跳上了某人的車，然後才跑到那麼遠的地方，這或許是個意外。

主人猜測花生可能是跳上了某人的車，才跑到那麼遠的地方（Vat and Fiddle@fb）

於是，她把花生接回了家。

這次的意外經歷讓她把貓看得很嚴，但8月底，花生卻再度失蹤。

主人找得正焦頭爛額的時候，2天後，酒吧再度聯繫了她，說花生又跑到這裏來了……

在主人看護下，貓貓還是逃跑去到了那間酒吧（Castle Rock Brewery@fb）

主人跟酒吧都無語了：從來都沒聽說過一隻逃家小貓2次都跑同一個地方，還這麼遠的……

她又開車把貓接了回來，並表示以後一定緊鎖家門保證連個蒼蠅都放不出去。

主人發現並開車接回家後，對花生嚴加看管，現在花生只能在家裡了（Castle Rock Brewery@fb）

不過，酒吧員工倒是挺高興，他們都很喜歡花生，很歡迎牠再次過來呢。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】