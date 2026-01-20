貓咪貪吃後果驚人！研究揭過度進食真相：不只變胖連大便都變了

在寵物肥胖問題日益嚴重的今天，伊利諾伊大學香檳分校（University of Illinois, Urbana-Champaign）的一項新研究，揭示了貓咪過度進食對其消化系統和腸道菌群的影響。



研究涉及11隻貓，結果顯示無限制進食導致了牠們顯著的體重增加，改變了腸道通過時間，並對糞便中的微生物群落和酸度造成了變化。這些發現有助於我們理解寵物肥胖問題並指導體重管理策略，例如限制進食量和促進體力活動。

如果給貓咪無限制地進食，變胖是必然的事。（hongwei-fan@Unsplash）

研究顯示，過食的貓咪不僅食量大增，體重隨之攀升，還使得腸道通過時間縮短，消化效率降低。也就是說，當貓咪進食增加時，食物會更快通過消化系統，從而吸收較少的營養。此外，隨著食量的增加，貓咪的糞便產量也隨之增加，這意味著牠們進食得越多，排便也越多。

研究還發現，與體重正常的貓相比，體重增加後的貓在腸道微生物組成上發生了顯著變化。例如，具有抗菌活性的「雙歧桿菌」數量增加，而與促炎疾病相關的柯林氏菌數量減少。這些結果與肥胖人群中的觀察結果相反，表明其與體重增加的關聯非常複雜。

胖貓活動力不減 腸道微生物發生改變

科學家們還測量了貓咪的活動水平，結果發現體重增加並未導致體力活動顯著減少。然而，這可能因個體貓咪及其環境而異，以及牠們的主人與牠們的互動程度而有所不同。

這項研究對於寵物肥胖管理具有重要意義。瞭解寵物體重增加和肥胖時的新陳代謝和消化變化，可能有助於未來的預防和治療計劃。寵物主人可以採用不同的策略來幫助貓咪減肥，例如限制進食量，並鼓勵貓咪進行體力活動。例如，他們可以通過在家中不同地方放置食物，或在用餐時使用食物拼圖來促進貓咪的參與和心理豐富。

令人放心的是，研究結束後，這11隻貓被置於限制進食的飲食中，幫助牠們恢復了正常體重。這項有趣的研究不僅讓我們瞭解了為何不應讓貓咪過食，同時也為愛貓人士提供了實際的體重控制建議。

